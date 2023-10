PlayStation 5 : le modèle « slim » officialisé, plus léger, mais qui ne vous fera pas faire d'économie

Cela fait près d'un an que des rumeurs circulent au sujet d'un nouveau modèle de PS5 qui embarquerait un lecteur de disques amovible, un modèle qualifié de « slim » dont l'apparence a fuité en août dernier. Oui, si nous pouvons employer l'affirmatif, c'est bien parce que Sony Interactive Entertainment vient l'air de rien de l'officialiser au détour d'un article sur le PlayStation Blog, comme quoi il faudra encore attendre un moment avant que la communication sous l'ère de Jim Ryan ne change... Si vous aviez bon espoir de faire des économies avec ce nouveau modèle, vous allez clairement être déçu, bien qu'il y ait du mieux en termes de stockage.

Cette révision de la PlayStation 5, dont le volume a été réduit de 30 % et le poids de 18 % à 24 %, inclura en effet un vrai SSD de 1 To, contre 825 Go pour les modèles parus depuis fin 2020, et se déclinera toujours avec une édition standard à 549,99 € et une Digital Edition à 449,99 €, soit les mêmes tarifs actuellement en vigueur. Un stand pour la maintenir à l'horizontale sera inclus et semble assez cheap du peu que nous l'apercevons, tandis qu'un nouveau stand pour la mettre à la verticale pourra être acheté séparément au prix de 29,99 €, compatible avec tous les modèles. Le lecteur Blu-ray UHD sera lui amovible et vendu séparément au prix de 119,99 €, permettant d'acquérir la Digital Edition et de l'améliorer par la suite si besoin, ou de le remplacer facilement en cas de défaillance. La coque est elle désormais séparée en quatre parties.

Enfin, sachez que cette nouvelle PS5 sortira en novembre 2023, d'abord aux États-Unis, puis dans le reste du monde progressivement au fil des mois via les revendeurs et le site direct.playstation.com, sans plus de détails pour le moment. Si vous souhaitez acquérir le modèle actuel, il ne faudra pas traîner, car une fois les stocks épuisés, cette déclinaison slim sera la seule commercialisée.

Récapitulatif des tarifs PlayStation 5 « Slim » : 549,99 € / 499,99 $ / 479,99 £ / 66 980 ¥ (taxes incluses).

: 549,99 € / 499,99 $ / 479,99 £ / 66 980 ¥ (taxes incluses). PlayStation 5 « Slim » Digital Edition : 449,99 € / 449,99 $ / 389,99 £ / 59 980 ¥ (taxes incluses).

: 449,99 € / 449,99 $ / 389,99 £ / 59 980 ¥ (taxes incluses). Lecteur de disques Blu-ray Ultra HD : 119,99 € / 79,99 $ / 99,99 £ / 11 980 ¥.

: 119,99 € / 79,99 $ / 99,99 £ / 11 980 ¥. Stand vertical (compatible avec toutes les PS5) : 29,99 € / 29,99 $ / 24,99 £ / 3 980 ¥.

Spécifications de la PlayStation 5 Slim

Dimensions extérieures (hors parties saillantes) Environ 358 × 96 × 216 mm (largeur × hauteur × profondeur) Poids Environ 3,2 kg CPU x86-64-AMD Ryzen Zen 2 8 cœurs / 16 Threads Fréquence varible jusqu'à 3,5 GHz GPU Moteur graphique basé sur l'AMD Radeon RDNA 2 Ray Tracing Acceleration Fréquence variable jusqu'à 2,23 GHz (10,3 TFLOPS) Mémoire système GDDR6 16 Go 448 Go/s Bandwidth SSD 1 To 5,5 Go/s en lecture de bande passante (brute) Disque de jeu PS5 Blu-ray Ultra HD jusqu'à 100 Go/disque Lecteur BD/DVD Port de lecteur de disque équipé d'un lecteur de disque Sortie vidéo Support des TV 4K 120 Hz et 8K, VRR (spécifié par HDMI ver.2.1) Audio Tempest 3D AudioTech Entrée/sortie à l'avant de la console Port USB Type-C (Super-Speed USB 10 Gbps) Port USB Type-C (USB haut débit) Entrée/sortie à l'arrière de la console 2 ports USB Type-A (Super-Speed USB 10 Gbps) (ports USB 3.0, NDLR) Réseau Ethernet (10 BASE-T, 100 BASE-TX, 1000 BASE-T) / Wi-Fi : IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax

Spécifications de la PlayStation 5 Slim Édition Digitale

Dimensions extérieures (hors parties saillantes) Environ 358 × 80 × 216 mm (largeur × hauteur × profondeur) Poids Environ 2,6 kg CPU x86-64-AMD Ryzen Zen 2 8 cœurs / 16 Threads Fréquence varible jusqu'à 3,5 GHz GPU Moteur graphique basé sur l'AMD Radeon RDNA 2 Ray Tracing Acceleration Fréquence variable jusqu'à 2,23 GHz (10,3 TFLOPS) Mémoire système GDDR6 16 Go 448 Go/s Bandwidth SSD 1 To 5,5 Go/s en lecture de bande passante (brute) Disque de jeu PS5 Blu-ray Ultra HD jusqu'à 100 Go/disque Lecteur BD/DVD Port de lecteur de disque Sortie vidéo Support des TV 4K 120 Hz et 8K, VRR (spécifié par HDMI ver.2.1) Audio Tempest 3D AudioTech Entrée/sortie à l'avant de la console Port USB Type-C (Super-Speed USB 10 Gbps) Port USB Type-C (USB haut débit) Entrée/sortie à l'arrière de la console 2 ports USB Type-A (Super-Speed USB 10 Gbps) (ports USB 3.0, NDLR) Réseau Ethernet (10 BASE-T, 100 BASE-TX, 1000 BASE-T) / Wi-Fi : IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax

