PlayStation Plus : 3 jeux offerts aux abonnés pour les 5 ans du PSVR !

Nous fêtons aujourd'hui même les 5 ans du PlayStation VR, le casque de réalité virtuelle compatible PS4 et PS5. Et alors que Sony Interactive Entertainment prépare un encore très mystérieux PSVR 2 dont nous connaissons tout juste les manettes, le constructeur célèbre cette demi-décennie.



Il dévoile ainsi le top des jeux PSVR les plus joués à ce jour parmi les plus de 500 expériences disponibles, ainsi que des commentaires de développeurs sur leur rapport à l'accessoire. Et surtout, il annonce que 3 jeux PSVR seront offerts en plus du programme habituel aux abonnés PlayStation Plus en novembre 2021. Lesquels ? Nous ne le savons pas encore, mais nous en apprendrons davantage d'ici la rotation des titres offerts du 1er novembre.

Jeux PlayStation VR les plus populaires dans le monde

Rec Room

Beat Saber

PlayStation VR Worlds

The Elder Scrolls V: Skyrim VR

Resident Evil 7 Biohazard

Jeux PlayStation VR les plus populaires selon les régions

Europe : Rec Room, PlayStation VR Worlds, Beat Saber, The Elder Scrolls: Skyrim VR, Resident Evil 7 Biohazard

Amérique du Nord : Rec Room, Beat Saber, The Elder Scrolls V: Skyrim VR, Job Simulator, Firewall Zero Hour

Japon : Resident Evil 7 biohazard, The Elder Scrolls V: Skyrim VR, PlayStation VR Worlds, Beat Saber, Gran Turismo Sport

Bien d’autres jeux PSVR vont voir le jour, dont certains sont déjà en développement comme Moss: Book II, Wanderer, After the Fall, Humanity, Puzzling Places, Zenith: The Last City et bien d’autres. Les jeux spécifiques PSVR ont été créés par certains des développeurs les plus talentueux du domaine, qui relèvent sans cesse de nouveaux défis pour concevoir d’incroyables expériences.

Pour l’occasion, nous avons décidé de faire une petite rétrospective avec les développeurs pour qu’ils partagent avec nous l’histoire de leur premier contact avec PlayStation VR.

Pouvez-vous nous parler de votre première expérience PSVR ?

On travaillait sur un prototype en VR en 2015 et on en est venus à discuter avec l’équipe PSVR. Je ne savais pas trop ce que valait PSVR à l’époque et ils m’ont poussé à aller voir les démos de la GDC de mars 2015. Celle de The London Heist m’a totalement convaincu du potentiel de la plateforme. La première scène est un interrogatoire par un individu un peu rustre, et il réagit aux mouvements de la tête et à ce le joueur regarde. Dans la scène suivante, on fouille un bureau à la recherche d’objets, avec une interactivité totale via les manettes PS Move, puis on est pris dans une fusillade et on doit se mettre à couvert derrière le bureau. C’était un contenu de haute qualité comme je n’en avais jamais vu en VR à l’époque et je me suis retrouvé à me jeter au sol dans le secteur des démos de la GDC. Exceptionnel ! – Chandana Ekanayake, Outerloop Games

La technologie VR m’a toujours intéressé, donc j’étais super emballé en apprenant que PlayStation créait un casque VR à utiliser chez soi. La première fois que j’ai pu tester PSVR, c’était quand je travaillais sur le prototype de KITCHEN, qui était plus ou moins le prologue au développement de Resident Evil 7 Biohazard. Au départ, je n’avais vu le prototype que sur un écran classique et je ne pouvais qu’imaginer l’environnement en VR, mais je n’aurais jamais cru que voir les événements avec le casque rendrait ça à ce point terrifiant. C’était vraiment incroyable, l’immersion était nettement supérieure dans l’expérience en VR. – Masachika Kawata, Capcom

Si je me souviens bien, ma première expérience PSVR était un prototype du Project Morpheus (le nom de code de PSVR à ses débuts) où je me trouvais perché sur un très haut plongeoir, au-dessus d’une piscine olympique. Le but était de montrer que la VR pouvait aussi donner le vertige. Et ça a vachement bien marché. – Nicolas Doucet, Team Asobi

Je me souviens d’avoir joué à Thumper en 2016, à l’époque où PSVR est sorti, et c’était génial. La grande vitesse, les mondes magnifiques et les rythmes formaient un mélange grisant qui rendait le jeu difficile et captivant. J’étais aussi impressionné par mon expérience avec le Dark Knight dans Batman: Arkham VR, ça m’a fait comprendre à quel point incarner un personnage avec PSVR donnait une sensation d’immersion incroyable, de quoi changer totalement notre façon de créer des jeux. – Stu Tilley, Firesprite

Je me souviens, en 2016, j’ai pu avoir un aperçu de London Heist à l’université Carnegie Mellon quand un ancien élève a présenté des démos anticipées dans l’Entertainment Technology Center. C’était vraiment génial de voir que Sony laissait une vraie chance à la VR, contrairement aux autres consoles. – Jesse Schell, Schell Games

Je crois que notre première expérience en VR était sur Rush of Blood et RIGS Mechanized Combat League Rush of Blood a été, et est toujours, l’une des meilleures expériences d’horreur en VR, ce jeu est génial. J’en veux encore ! RIGS MCL était vraiment sympa, ça nous a montré tout le potentiel de la VR en multijoueur et ça nous a beaucoup inspirés. Il était vraiment en avance sur son temps, c’était l’un des meilleurs jeux de tirs en multijoueur VR. – Hess Barber, First Contact Entertainment

Je me souviens d’avoir joué à Thumper chez un ami qui m’a initié à PSVR. Le passage à la version en VR a totalement changé mon expérience du jeu, c’était incroyable. C’était le même jeu, mais en même temps, on aurait dit un monde différent, et beaucoup plus épique que la version 2D. – Vladimír Hrinčár, Beat Games

Comment PSVR a influencé votre perception de ce qui était faisable sur console ?

Je pense que le plus gros changement, ça a été de comprendre que les joueurs n’étaient plus derrière un écran, mais qu’ils pouvaient entrer dans l’environnement et vraiment parcourir le monde du jeu. Même si c’était le même jeu, c’était fascinant de voir à quel point la même expérience pouvait changer entre un simple écran et un environnement en VR. – Masachika Kawata, Capcom

PSVR a créé une nouvelle manière de jouer qui n’était pas tout à fait la même avant. Bouger ses mains pour viser, soulever une trappe, escalader une montagne ou juste lancer un beignet dans une cabine à proximité, c’était totalement unique par rapport à la manière de jouer traditionnelle. L’immersion que permet PSVR avec la qualité de l’affichage, c’est la manière ultime de se plonger dans un jeu ; s’asseoir à table dans la maison principale de Resident Evil 7 sur PSVR, c’est vraiment inoubliable ! – Stu Tilley, Firesprite

PSVR nous a permis de rendre les expériences de jeu plus instinctives. Le meilleur exemple, c’est le contrôle de la caméra. Quand on est soi-même la caméra, il n’y a plus besoin d’apprendre à l’utiliser, et on peut se concentrer sur l’action. Regarder autour de soi, se pencher pour voir de l’autre côté d’un mur, ce sont des choses qu’on fait sans y penser, mais qui sont en fait très dures à intégrer dans des jeux classiques. Avec PSVR, on a tout ça quasiment sans effort, et ça permet de rendre le jeu plus accessible ! – Nicolas Doucet, Team Asobi

PSVR est très confortable même sur de longues périodes, cela ouvre tout un tas d’opportunités de conception pour différents types de jeu. On a pu créer trois expériences vraiment distinctes pour la plateforme : Wayward Sky, un jeu d’action-aventure panoramique à la troisième personne, Dino Frontier, une simulation de western avec des dinosaures, et Falcon Age, un jeu d’action à la première personne avec un faucon apprivoisé. Les trois jeux tirent parti de PSVR et on a dû changer notre approche de chaque genre pendant le développement pour exploiter toutes les possibilités du casque. – Chandana Ekanayake, Outerloop Games

Je pense que PSVR n’est qu’un début, un aperçu de ce que la VR peut devenir. Je suis sûr qu’un jour, la VR sera le style de jeu le plus populaire. PSVR est la seule véritable plateforme de jeu qui y est dédiée. Les jeux qu’on y trouve sont de meilleure qualité que sur toutes les autres plateformes qui existent. Avec des titres d’aussi bonne qualité, on peut vraiment s’attendre à des Triple-A en VR. Ça nous montre à quel point la VR peut être efficace, et ça ouvre la voie pour ces jeux dans le futur. – Hess Barber, First Contact Entertainment

Ça n’a plus rien à voir : PSVR avec les manettes PS Move offre tellement d’options qui sont juste inaccessibles sur un écran en 2D avec une manette classique. – Vladimír Hrinčár, Beat Games

Qu’est-il important de savoir avant de développer des jeux pour PSVR ? Qu’avez-vous appris d’essentiel ?

On a appris à faire des tests avec le casque aussi tôt que possible même si ça paraît idiot. Il y a une grande différence entre ce qu’on pense obtenir, et le résultat qu’on a vraiment avec PSVR. Pendant le développement de Falcon Age, on a travaillé avec une fauconnière de Washington pour être sûrs d’être au plus près de la réalité dans notre jeu. Elle nous a expliqué comment un faucon se comporte après la chasse, comment il étend ses ailes pour protéger sa proie, et comment il réagit à l’eau. Un élément, en particulier, a été assez effrayant pendant cette période. Elle nous a expliqué qu’il ne fallait surtout pas regarder le faucon dans les yeux pour ne pas être vu comme une menace ! C’est difficile de ne pas fixer un oiseau aussi magnifique, mais on a réussi à s’y tenir et aucun de nos développeurs n’a été blessé pendant la production. – Chandana Ekanayake, Outerloop Games

[O]n a travaillé dur sur KITCHEN, un prototype de PSVR qui a servi de fondation à l’incorporation de la VR dans Resident Evil 7 Biohazard. C’était la première fois qu’on s’attaquait à ce type d’environnement, donc on a fait beaucoup de tests. Je me souviens que les testeurs du jeu bondissaient ou tombaient de leur siège sous l’effet de la peur et nous faisaient la remarque, en riant et en s’énervant à moitié, que l’expérience était « trop effrayante ». On a mis en ligne quelques vidéos de cette époque, si ça vous intéresse d’aller regarder, vous allez bien rire. – Masachika Kawata, Capcom

Quand on travaillait sur The Persistence, notre jeu d’horreur sur PSVR, on gardait souvent le casque en développant les fonctions, totalement concentrés sur les petits détails. Mais le jeu prend en charge une appli complémentaire qui permet de modifier le monde. Un membre de l’équipe (que je ne nommerai pas !) aimait beaucoup faire apparaître des ennemis derrière ceux qui travaillaient sur le jeu. Ils se faisaient attaquer par surprise par un mutant enragé et on les entendait crier de l’autre bout du studio ! – Stu Tilley, Firesprite

Au milieu de développement de Firewall, on s’est rendu compte que si nos tests étaient si amusants, c’était parce qu’on se connaissait tous bien et qu’on communiquait naturellement au sein de l’équipe. Mais en jouant avec des inconnus et en étant timide, l’expérience pouvait s’avérer très différente et ça nous inquiétait un peu. Mais ce qui est sympa avec PSVR, c’est qu’on est totalement plongé dedans, et le micro est intégré, donc les gens (ou la plupart) discutent tout aussi naturellement. Le jeu pousse à communiquer, et en plus de ça, il a créé tellement de relations, des gens tout autour du monde se sont mis ensemble, certains se sont mariés, d’autres ont même eu des enfants ensemble. Ce qui nous inquiétait, au final, est devenu une des meilleures fonctionnalités du jeu, c’est un terrain très social et convivial. – Hess Barber, First Contact Entertainment