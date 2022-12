SOLDES du PlayStation Store : plus de 3 200 jeux et DLC à jusqu'à -90 % pour la Super promo de janvier !

Alors que les conséquentes Offres de fin d'année se terminent ce jeudi, le PlayStation Store s'apprête à frapper encore plus fort en cette semaine de Noël. Il vient en effet d'ouvrir la Super promo de janvier, avec des offres valables jusqu'au 7 janvier à 00h59 qui concernent tout simplement plus de 3 200 références PS4, PS5 et PSVR.

Envie d'un Riders Republic à 20,99 € ? D'un Cyberpunk 2077 à 24,99 € ? D'un A Way Out à 5,99 € ? D'un The Last of Us Part II à 9,99 € ? D'un F1 22 à 27,99 € ? D'un Need for Speed Heat à 6,99 € ? Alors, rendez-vous sur la boutique de votre console PS4 ou PS5, ou directement sur le PlayStation Store en ligne, pour découvrir l'intégralité des promotions qui pourraient vous faire craquer en cette période des fêtes.

