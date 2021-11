SOLDES du PlayStation Store : plus de 1 200 jeux PS4, PS5 et PS VR en promo avec l'opération PlayStation Indies !

Les offres sur les Remasters et Rétro viennent de se terminer, et les Promotions de Novembre feront de même d'ici 2 jours. Le PlayStation Store vient donc sans surprise de dégainer une nouvelle vague de promotions pour encourager les joueurs à se faire plaisir et à dépenser leur argent à l'approche des fêtes, baptisée PlayStation Indies, faisant la part belle aux indés.

L'opération est impressionnante par le nombre de jeux concernés : pas moins de 1 266 jeux et DLC sont proposés jusqu'à -80 % d'ici le 2 décembre à 00h59. Avec une telle variété de titres, vous allez forcément pouvoir trouver votre bonheur : Cuphead à 13,99 €, Outer Wilds à 14,39 €, Spiritfarer à 12,49 €, Donut County à 3,89 €, GRIS à 6,79 €, Knights and Bikes à 11,59 € et bien d'autres bons plans vous attendent ici.

