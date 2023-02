SOLDES du PlayStation Store : jusqu'à 90 % de promo sur plus de 1 300 DLC et jeux indés !

Il y a déjà de quoi se faire plaisir en ce moment sur le PlayStation Store, avec des réductions autour des Choix de la critique et une sélection de jeux à moins de 15 €. Mais Sony Interactive Entertainemnt en a encore sous le coude, car il vient de lancer une série de promotions sur des jeux indés et leurs DLC.

Plus de 1 300 références sont ainsi à prix cassé jusqu'au 23 février à 00h59, parmi lesquelles Untitled Goose Game à 9,99 €, Sherlock Holmes Chapter One Édition Deluxe à 23,99 €, What Remains of Edith Finch à 4,99 € ou encore Twelve Minutes à 14,99 €. Pour découvrir l'ensemble des produits à prix réduit, rendez-vous sur le PlayStation Store en ligne ou depuis vos PS4 et PS5.

Achat d'une carte PSN