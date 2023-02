SOLDES du PlayStation Store : plus de 800 jeux à moins de 15 € et des titres salués par la critique à jusqu'à -70 % !

L'opération sur les jeux à moins de 20 € se termine cette nuit sur le PlayStation Store, et Sony Interactive Entertainment en a comme toujours une nouvelle de prête pour enchaîner. Place aux Choix des critiques pour pas moins de 347 références en promotion jusqu'au 16 février à 00h59.

Envie de récupérer Horizon Forbidden West pour 39,59 € ? Grand Theft Auto V : Édition Premium pour 14,69 € ? It Takes Two pour 15,99 € ? F1 22 pour 20,99 € ? Ou encore Tekken 7 - Definitive Edition pour 19,19 € ? Alors, rendez-vous sur le portail en ligne ou la boutique de vos PS4 et PS5 pour bénéficier de jusqu'à 70 % de réduction sur une sélection de jeux appréciés. Et si vous en voulez davantage, SIE affiche aussi pas moins de 806 produits à moins de 15 € jusqu'à la même date !

