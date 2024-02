SOLDES du PlayStation Store : jusqu'à -80 % voire plus avec les offres PlayStation Indies, La planète des réductions et les Jeux à moins de 20 €

L'opération Choix des critiques va prendre fin d'ici quelques heures sur le PlayStation Store, mais Sony Interactive Entertainment a toujours d'autres promotions sous le coude pour les amateurs de jeux en dématérialisé. Les offres PlayStation Indies ont ainsi fait leur retour ces derniers jours, avec jusqu'à 80 % de remise sur des productions indépendantes comme Chants of Sennaar proposé à 15,99 €, Cult of the Lamb: Cultist Edition à 17,99 €, Have a Nice Death à 16,74 € et bien plus. Ce sont ainsi 2 151 articles qui sont concernés, et ce jusqu'au 22 février à 00h59. Mais ce n'est pas tout !

Ce mercredi débute l'offre La planète des réductions sur 2 025 références dont de gros jeux du calibre de God of War Ragnarök vendu à partir de 39,89 € et Hogwarts Legacy à 50,99 € en édition Deluxe. Vous pouvez également retrouver Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections dès 39,59 €, Borderlands 3 en édition Ultimate à 29,99 €, Metro Exodus à 4,49 € (oui à -85 %) et carrément un pack réunissant les trois jeux de la licence à 8,99 € avec les DLC !

Côté jeux VR, un pack réunissant Moss et Moss: Book II est vendu 23,39 €, Another Fisherman's Tale est à 13,99 € et un bundle regroupant Resident Evil 7: Biohazard et Village en Gold Edition est proposé à seulement 29,59 €. Vous pouvez retrouver l'ensemble des offres en suivant ce lien. Notez que vous avez jusqu'au jeudi 29 février à 00h59 pour en profiter. Enfin, des Jeux à moins de 20 € sont aussi présents, dont certains déjà évoqués ci-dessus, à retrouver ici jusqu'à cette même date.

