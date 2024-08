SOLDES du PlayStation Store : des Promos en folie avec jusqu'à 80 % de remise et bien plus

Après la Super promo d'été et les Économies d'août, une nouvelle opération de réduction a été lancée ce mercredi sur le PlayStation Store, les Promos en folie. Il nous est promis jusqu'à 80 % de remise sur pas moins de 2 010 articles, et ce jusqu'au jeudi 12 septembre à 00h59. Parmi eux, des Jeux à moins de 20 € sont disponibles. En parallèle, l'offre PlayStation Indies se poursuit pendant encore une semaine jusqu'au 5 septembre à la même heure.

Si la récente mise à jour Worlds Part I de No Man's Sky vous avait donné envie de craquer, sachez qu'il est donc vendu 19,99 €. Hogwarts Legacy est encore bradé à partir de 20,99 €, Suicide Squad: Kill the Justice League est à 23,99 €, de nombreux contenus de Destiny 2 sont à prix réduit, dont La Forme Finale à 33,49 €, et Mortal Kombat 11 est vendu 4,99 € ainsi que le pack regroupant ses extensions.

Côté réalité virtuelle, sur PSVR 2 (PS5), Arizona Sunshine 2 passe à 27,99 €, Red Matter 2 est à 17,99 € et Another Fisherman's Tale coûte 11,99 €, entre autres. Pour le précédent casque de la PS4, Astro Bot Rescue Mission est proposé à 19,99 €, Star Wars: Squadrons à 7,99 € et Batman Arkham VR à seulement 2,99 €.

Achat d'une carte PSN :