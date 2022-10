SOLDES du PlayStation Store : plus de 460 jeux PS4 et PS5 en promo jusqu'à -90 % pour Halloween

Vous reprendriez bien de nouvelles promotions sur le PlayStation Store ? Après des offres sur des Jeux Indispensables et une petite partie du catalogue de Square Enix la semaine passée, encore valable jusqu'au 27 octobre, Sony Interactive Entertainment dégaine des obligatoires soldes spéciales Halloween.

Plus de 460 jeux, DLC et packs PS4 et PS5 plus ou moins en lien avec les mondes de l'horreur et de l'effroi sont ainsi en promotion jusqu'au 3 novembre à 00h59, avec des rabais allant jusqu'à 90 %. Vous pouvez par exemple vous procurer Dead Island Definitive Collection à 5,99 €, Devil May Cry 5 + Vergil à 9,89 €, Ghostbusters: The Video Game Remastered à 7,49 €, ou encore Resident Evil 3 ou Until Dawn à 9,99 € . Si ces offres vous intriguent, vous pouvez les consulter dans leur intégralité sur vos consoles ou le site du PlayStation Store.

