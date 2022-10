SOLDES du PlayStation Store : jusqu'à 80 % de promo sur des Jeux Indispensables et des jeux de Square Enix !

Alors que nous allons sortir des opérations La Planète des Réductions et Niveau Supérieur, Sony Interactive Entertainment est déjà prêt à dégainer de nouvelles promotions sur le PlayStation Store. Pas de grosse initiative en vue pour le moment en Europe, mais l'éditeur vient tout de même de lancer des offres en lien avec le catalogue de Square Enix.

Jusqu'au jeudi 27 octobre à 1h00, vous pouvez en effet profiter de jusqu'à 80 % sur une petite sélection de titres : l'opération ne concerne en effet que 29 références et pas forcément parmi les plus récentes productions de l'éditeur. Il y a tout de même de quoi se faire plaisir, avec Just Cause 4: Reloaded à 7,99 €, Final Fantasy XV : Édition Royale à 15,49 €, Star Ocean: Till The End Of Time à 8,39 € ou encore Chocobo's Mystery Dungeon Every Buddy! à 15,99 €. Vous pouvez retrouver les promotions sur vos PS4 ou PS5, ou via le portail en ligne ici.

Mise à jour : SIE a au final bien aussi lancé une opération de plus grande ampleur avec les rabais sur les Jeux Indispensables. 240 produits sont à prix cassé jusqu'au 27 octobre à 1h00, dont Red Dead Redemption 2 à 23,99 €, GTA V sur PS5 à 19,99 €, The Technomancer à 1,99 € ou encore Mafia: Definitive Edition à 13,99€ €.