SOLDES du PlayStation Store : l'offre La Planète des Réductions de retour avec jusqu'à 90 % de remise

Cela fait déjà deux semaines qu'il est possible de se faire plaisir sur le PlayStation Store avec les Jeux à grand succès, mais toutes les bonnes choses ont une fin et si vous n'avez pas encore craqué il est peut-être encore temps. Comme à son habitude, Sony Interactive Entertainment relance directement une autre opération qui a été détaillée sur le PlayStation Blog et à laquelle nous avions déjà eu droit en début d'année, La Planète des Réductions. Cette fois, ce sont 465 articles qui baissent de prix jusqu'au jeudi 13 octobre à 00h59 avec jusqu'à 90 % de remise.

Vous pouvez donc retrouver la liste détaillée des jeux et de leurs contenus bénéficiant de remises en page suivante ou directement en boutique, mais voici tout de même quelques titres pour vous donner une idée. Ainsi, le remake de Demon's Souls sur PS5 passe à 44,79 €, l'extension La Reine Sorcière de Destiny 2 est à 23,99 €, le récent Rollerdrome coûte 19,79 €, le GOTY It Takes Two est vendu 19,99 €, le bundle Cuphead & The Delicious Last Course est affiché à 20,24 € contre 13,99 € pour le jeu de base seul et Marvel's Spider-Man Miles Morales est proposé à 34,79 €.

