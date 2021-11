SOLDES du PlayStation Store : une sélection de remasters et jeux rétro jusqu'à -80 %, qui dit mieux ?

Quand il n'y en a plus, eh bien, il y en a encore comme le veut le dicton. Et ce n'est pas le PlayStation Store qui le fera mentir. Les promotions d'Halloween vont donc prendre fin d'ici quelques heures, mais ne vont pas laisser seules les offres de novembre disponibles depuis la semaine dernière, oh que non. Ainsi, l'opération Remasters et rétro ! sur les jeux d'antan remis aux goûts du jour et accessible sur les dernières consoles de SIE va permettre d'économiser jusqu'à 80 % sur une sélection de 133 produits.

Pour découvrir la liste complète, ça se passe directement en boutique, mais voici quelques exemples qui pourraient vous intéresser. Le pack réunissant Spyro Reignited Trilogy et Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, soit six jeux pour petits et grands, passe ainsi à 27,99 €. God of War III Remastered, Uncharted: The Nathan Drake Collection et The Last of Us Remastered sont eux affichés à 9,99 €, tandis que Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle ne coûte que 17,99 €.

Étrangement, nous retrouvons NEO: The World Ends with You à 41,99 €, qui n'a rien à faire dans cette sélection, mais les fans n'ayant pas encore craqué n'y trouveront sans doute rien à redire. Notez que vous avez jusqu'au 18 novembre à 00h59 pour profiter de ces offres.

