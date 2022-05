SOLDES du PlayStation Store : profitez de jusqu'à 80 % de promo sur plus de 280 jeux Remasters et Rétro !

L'opération Prolongez l'expérience sur les DLC et éditions spéciales durera encore une semaine, mais le PlayStation Store va encore une fois proposer une vague de soldes en parallèle. L'initiative Remasters et Rétro ! nous permet en effet de profiter de jusqu'à 80 % de réduction sur plus de 280 références jusqu'au 2 juin à 00h59.



Envie de récupérer Assassin's Creed Rogue Remastered ou Devil May Cry HD Collection pour 9,89 € ? BioShock Infinite: The Complete Edition pour 9,99 € ? Batman Arkham: Return to Asylum pour 14,99 € ? Alan Wake Remastered pour 20,99 € ? Ace Attorney Turnabout Collection pour 39,59 € ? Ou encore la compilation Metro Redux pour 5,99 € seulement ? Alors, retrouvez l'intégralité des offres sur votre console ou le site officiel !



