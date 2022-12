PlayStation Plus : l'abonnement annuel à partir de 29,99 € pendant quelques jours (mais pas pour tout le monde) !

Il y a quelques semaines, pour le Black Friday, Sony Interactive Entertainment proposait des rabais de 25 % sur les abonnements annuels au PlayStation Plus, une aubaine pour s'abonner ou se réabonner à moindre coût. Si vous hésitiez encore à craquer, le constructeur vient de lancer une offre encore plus alléchante.

Jusqu'au 20 décembre, tous les abonnements annuels sont en effet réduits de 30 € ! Cela vous permet ainsi de souscrire à 12 mois de PlayStation Plus Essential pour 29,99 € au lieu de 59,99 €, ou 69,99 € en formule Extra et 89,99 € en Premium. La seule condition, et non des moindres, c'est que la promotion est uniquement valable si vous n'êtes actuellement pas abonné au PS+ : si votre souscription est active, vous allez devoir passer votre chemin... Voilà qui devrait faire regretter à certains d'avoir craqué récemment, mais réjouir ceux qui attendaient la bonne occasion pour passer à la caisse.

