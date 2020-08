Final Fantasy VII Remake : plus de 5 millions d'exemplaires vendus, 34 % de remise et du contenu offert sur le PlayStation Store

Aux dernières nouvelles en avril, Final Fantasy VII Remake avait été vendu à 3,5 millions d'exemplaires à travers le monde, c'est dire l'engouement qu'a suscité le jeu de Square Enix, qui n'est que la première partie d'un vaste projet visant à remettre aux goûts du jour le jeu de 1997, et dont la suite est en développement. Durant ces derniers mois, le compteur des ventes a bien monté et nous mène donc à l'annonce du jour.

Final Fantasy VII Remake enregistre donc désormais plus de 5 millions de copies écoulées, que ce soit au format physique ou numérique, une véritable réussite qui en fait le jeu vendu le plus rapidement en dématérialisé sur une console PlayStation de l'histoire de Square Enix. Bon, il faut reconnaître que le confinement a dû bien aider pour favoriser le téléchargement, mais cela reste à saluer. Si vous n'avez pas encore craqué, l'éditeur en profite pour proposer une remise de 34 % sur le PlayStation Store et chez certains revendeurs jusqu'au 19 août, abaissant le prix de l'édition standard à 46,19 € sur la boutique en ligne de Sony (actuellement à 49,99 € à la Fnac et 47,00 € sur Amazon). La Digital Deluxe Edition est elle disponible à 59,39 €. Et si vous souhaitez du contenu gratuit, vous pouvez obtenir cinq accessoires gracieusement offerts.

Vous voulez du contenu gratuit ?



Vous n’aurez pas à dépenser un seul gil pour télécharger ces accessoires de #FinalFantasy VII Remake sur le PlayStation Store, alors récupérez-les maintenant ! #FF7R pic.twitter.com/k8HfBpcK0W — SQUARE ENIX France (@SquareEnixFR) August 5, 2020

Voici la liste avec les liens pour les télécharger :

Pour finir, sachez qu'un album d'arrangements orchestraux a été annoncé en début de semaine.

Mise à jour : Square Enix a partagé une bande-annonce tout en français avec les bons mots de la presse pour l'occasion, attention aux spoilers.

