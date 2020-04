TEST de Final Fantasy VII Remake : tout bonnement et simplement incroyable !

De la fantaisie exhibée dans nos TV...





Dans les années 90, de grands pontes du milieu vidéoludique se sont rassemblés pour concevoir un univers prenant, Final Fantasy VII. 1997, le monde était en ébullition en découvrant un tout premier « FF » en 3D. Le titre marqua les esprits de par son gameplay et son univers bousculant un brin la franchise. Il est devenu, au fil des années, un titre légendaire auprès des joueurs, au point que certains fans réclamaient le retour de ce septième épisode dans nos machines actuelles. C'est durant l'E3 2015, lors de la conférence de Sony Interactive Entertainment, que Square Enix a surpris tout le monde en annonçant la venue d'un remake (divisé en plusieurs parties). La firme ouvre le bal avec un premier volet, c'est avec énormément de questions que nous nous sommes plongés dans cette nouvelle production. Quid de la durée de vie ? De l’évolution des personnages ? De l'histoire ? Arrêtons de palabrer et passons directement au concret !

C'est vraiment impressionnant.

Parlons peu, parlons bien, la partie visuelle de Final Fantasy VII Remake, cela donne quoi ? C'est... époustouflant. La modélisation de nos héros est vraiment sublime, les développeurs ont fait un travail titanesque pour nous éblouir les mirettes. Nous pouvons apercevoir les pores de la peau, mais pas que. Les muscles se contractent, les cheveux sont détaillés et bougent en fonction des mouvements, les gestuelles sont très naturelles, c'est à couper le souffle. À côté de cela, nos amis arrivent à nous émoustiller avec des jeux d'ombre et de lumière saisissants, et des petites particules de différentes couleurs, flottant dans les airs, suivant nos actions. Si l'option HDR est activée, les pupilles se délectent de contrastes lumineux exceptionnels. Si nous devions résumer cela en deux mots : ça claque !

Concernant les environnements, nous sommes plongés dans un Midgar aux diverses facettes. Les textures sont façonnées d'une certaine manière afin de nous faire ressentir la matière. Les lieux sont métalliques et froids, l'humidité coule sur les murs, les lampadaires éclairent les rues sombres, les bidonvilles sont malpropres... C'est vraiment impressionnant. Cependant, il y a deux ou trois phases, avec une vue large sur tout un secteur, qui gâchent un peu cette folie à l'écran. Et pour cause, l'équipe a utilisé une vieille technique de « cache-misère » pour combler un manque en utilisant de grosses images pixelisées (au lieu de modéliser des bâtiments en 3D). Heureusement que ce n'est pas dans tout le jeu et que, globalement, Final Fantasy VII Remake est une réussite technique et esthétique. Autre point plaisant, quelques cinématiques sont conçues de différentes manières, avec des caméras et des angles plus ou moins dynamiques, pour nous prendre aux tripes lors d'un moment important. Nous pensons plus particulières à cet aspect terne, exhibant du grain, qui nous fait ressentir les tourments de Cloud. Palpitant !

Et les musiques dans tout cela ? C'est stupéfiant. Les compositeurs ont repris des notes connues pour les moderniser. Mais là où ils font fort, c'est qu'un thème a droit à des variantes. Ainsi, une mélodie change de rythme et de genre selon une situation ; une OST douce et envoûtante peut donc devenir une mélopée électrique et énergique. Point enivrant, il n'y a pas de coupure, les enchaînements sont ultra fluides, les esgourdes se régalent de toute part. Un très grand bravo ! Pour ce qui est du doublage français, il y a quelques altérités, du bon et du mauvais. Tanguy Goasdoué et Bruno Choël (Final Fantasy VII: Advent Children) interprètent à nouveau Cloud et Sephiroth. Ces deux comédiens connaissent déjà leur personnage, les intonations sont assez bonnes dans l’ensemble. Pour les autres protagonistes, il y a souvent de l'exagération et un manque d’adéquation avec les gestuelles, c'est plutôt déroutant. Pour faire simple, un coup, ça va, un coup, ça ne passe pas... Mais la langue de Molière permet de vivre cette aventure comme il se doit, sans nous forcer à lire les sous-titres afin de profiter au mieux du spectacle offert. Sinon, oui, le japonais et l'anglais peuvent être sélectionnés dans les paramètres et, sincèrement, que ce soit d'un côté ou de l'autre, c'est impeccable. Mais le choix nous est donné, donc que demander de plus ?

Cloud, au rapport !





Final Fantasy VII Remake dit adieu au tour par tour et propose une prise en main nerveuse, extrêmement bien pensée. Durant les phases de combat, nous pouvons rentrer dans le tas en nous acharnant sur la touche Attaque, mais aussi nous protéger, esquiver, utiliser une offensive puissante, etc. L'action est là, certes, mais il faut remuer un brin ses méninges pour massacrer un adversaire avec facilité. C'est là qu'entre en jeu le mode Tactique.

Square Enix a créé un gameplay complet, divertissant, ingénieux et plutôt facile à comprendre.

Des ennemis possèdent des caractéristiques uniques et sont sensibles à certains assauts. Pour vous donner un exemple, un adversaire de type « feu » est faible face à de la « glace ». Ainsi, pour balancer de la magie, se servir d'un objet, donner un ordre à un camarade, nous pouvons faire apparaître un menu en pleine bataille ; le temps est alors ralenti afin de nous laisser quelques secondes de réflexion.

En outre, des jauges importantes sont visibles sous les noms de nos héros. L'ATB est là pour amorcer un sort, effectuer une charge violente ou encore aider un compagnon. Elle se remplit lentement toute seule, ou rapidement en infligeant des dégâts aux créatures environnantes. Transcendance, elle, augmente lorsque nous recevons des coups et nous donne la possibilité d’exécuter une offensive ultra-dévastatrice. Pour finir, si nous sommes équipés d'une fameuse Matéria rouge et une fois la barre Invocation à son maximum, il nous est possible de faire surgir sur le terrain un monstre titanesque pour nous prêter main-forte. Pour faire simple, imaginez toutes ces commandes comme un puzzle, chaque possibilité est une pièce qui peut s’imbriquer avec une autre afin de former un tout harmonieux.

Une fois le point faible d'une vilaine bébête débusqué, nous pouvons enchaîner différents combos et passer l'adversaire en état de « Choc ». Durant un court instant, l'opposant est vulnérable, il ne peut plus bouger ni attaquer. C'est pendant ce laps de temps qu'il faut se déchaîner en se servant des compétences de chaque protagoniste de notre équipe. Car oui, en plus de leur donner des ordres, nous pouvons les contrôler ; de quoi éviter la monotonie ! Plus nous progressons dans le jeu et les affrontements, et plus nous gagnons des points d'expérience. Ainsi, nos guerriers évoluent, apprennent de nouvelles choses et deviennent de plus en plus forts. Un petit point noir au tableau tout de même ? La caméra est parfois capricieuse et n'arrive pas à suivre le rythme. Cependant, il est possible de la reculer un petit peu, en passant par les paramètres, pour pallier ce problème.

À côté de cela, nous pouvons nous balader dans des lieux plus ou moins vastes, récupérer du matériel, des équipements, des accessoires... Les armes, elles, peuvent aussi grossir pour nous apporter des points bonus particuliers (santé, défense, attaque, etc.). Encore une fois, Square Enix a créé un gameplay complet, divertissant, ingénieux et plutôt facile à comprendre. Bref, toutes ces mécaniques se mélangent parfaitement et arrivent à contenter tout le monde. Dur de s'ennuyer...

Objectif Shinra !





Midgar est une mégapole contrôlée par la société Shinra, qui extirpe la source de vie de la planète, la Mako, via d'immenses réacteurs. Cette énergie est utilisée pour fabriquer de l'électricité, ainsi que diverses petites choses afin d'améliorer le confort de la populace. Au fil des années, la firme a grossi et a pris le pouvoir sur le monde... Seulement voilà, l'astre est en train de s’éteindre à petit feu, certains ne l'acceptent pas. C'est pourquoi un groupe de rebelles, Avalanche, a été créé. Leur objectif ? Éviter toute catastrophe, éviter... la mort, tout simplement. L'aventure commence avec un mercenaire connu sous le nom de Cloud, un ancien SOLDAT, qui a été engagé pour saboter le Réacteur Numéro 1.

L'histoire a été enrichie et arrive à nous tenir en haleine, du début jusqu'à la fin.

Final Fantasy VII Remake reprend donc le récit que nous connaissons tous, et ajoute de nouvelles séquences et scènes inédites. En effet, les personnages sont mieux travaillés (mention spéciale à Cloud), et nous en apprenons un peu plus sur la Shinra, le monde de Midgar, ou encore les habitants. Nous avions peur... peur que Square Enix rallonge cette première partie avec des moments inutiles. Ce n'est pas le cas. L'histoire a été enrichie et arrive à nous tenir en haleine, du début jusqu'à la fin.

Par ailleurs, pour atteindre le générique final, comptez 30/40 heures de jeu ; rappelons que dans le titre original, Midgar se boucle en 6/7 heures. Des mini-jeux délirants, ainsi que des missions secondaires, sont accessibles. Chose plutôt agréable, les quêtes annexes, qui ne sont pas juste là pour gonfler la durée de vie, s’emboîtent parfaitement avec notre odyssée. Le joueur n'est pas obligé de les achever, mais elles apportent du contenu intéressant et utile pour progresser avec un minimum d'aisance.

Une fois la bête achevée, un mode Difficile fait son apparition. Nous pouvons alors revenir dans les chapitres précédents pour achever des objectifs et débusquer certaines choses que nous aurions loupées. Et pour cause, quelques endroits étendus cachent de petits secrets qui peuvent nous retourner le cerveau... Vous l'aurez donc compris, l'envie de replonger dans ce FF VII des temps modernes est bel et bien là.

Vite, la suite ! S'il vous plaît...





Plusieurs thèmes cruciaux sont abordés : la nature, la politique, les richesses qui nous sont offertes et comment nous les utilisons. Final Fantasy VII Remake est en fait un miroir de notre réalité, de notre société, et essaye de nous faire prendre conscience de certaines choses. Finalement, cette nouvelle fantaisie a-t-elle su nous charmer ? Ne tournons pas autour du pot, cette aventure est phénoménale et stupéfiante ! Après être arrivé au bout du tunnel, nous avons compris pourquoi Square Enix a pris la décision de découper le titre de base en plusieurs parties.

Les ambitions sont grandes... Immenses... Nous sommes encore chamboulés, les joueurs n'en demandaient pas autant. Alors oui, l'équipe aurait pu concevoir entièrement ce septième opus, mais nous aurions été amputés de nouveaux moments épiques et mémorables. Le mot « remake » prend tout son sens puisque nous avons droit à une réécriture du jeu original, avec des instants spectaculaires. Les développeurs savent ce qu'ils font, une chose est sûre, ce sont des aficionados qui ont conçu cette production complètement survoltée. Maintenant, nos craintes se tournent vers la suite. Et pour cause, le géant japonais a mis la barre très haut. Trop même ! Comment va-t-il concevoir un monde ouvert aussi prodigieux ? Nous verrons bien. Mais en attendant, ce Final Fantasy VII Remake est une réussite. Accrochez-vous bien sur votre canapé, vous n'allez pas en revenir !



Rédacteur en chef - Spécialiste Japon

Martial DUCHEMIN (kabuto_rider)Rédacteur en chef - Spécialiste Japon Résident au Japon, adore les balades à Akiba, les soubrettes dans les rues, les salles d'arcade, le rétrogaming et Street Fighter. Ma vie est vouée à Dragon Ball. Me suivre :

Les plus Visuellement époustouflant

L'histoire, totalement prenante

Le développement de certains personnages

Un gameplay nerveux et technique à la fois

Une bande-son de folie !

Doublages japonais et anglais, au top !

Les missions secondaires, intéressantes Les moins Une caméra un peu capricieuse selon certains combats

Le doublage français, plutôt moyen dans l'ensemble

Ça va être dur d'attendre la suite...