PlayStation Plus : Final Fantasy VII Remake bientôt offert aux abonnés ?

Square Enix nous a régalé cette nuit entre l'annonce de Final Fantasy VII Remake Intergrade au State of Play et les deux jeux surprise sur mobiles dans l'univers de la licence, The First Soldier et Ever Crisis. Et il se pourrait qu'une autre petite bombe s'apprête à être lâchée sous peu. En effet, où sont passés les jeux du PlayStation Plus pour le mois de mars, habituellement dévoilés la semaine précédant leur arrivée et que nous imaginions être dévoilés lors du direct. Eh bien, l'un d'eux ne serait autre que Final Fantasy VII Remake !

FF7R:「FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE Digital Deluxe Edition」(情報:take様)



(※2021年3月1日追記)

PSPlusに加入し、フリープレイとして入手したPS4版「FINAL FANTASY VII REMAKE」は、PS5版にアップグレードすることはできません…え?!フリプ来るの?https://t.co/kaKJ5YuwLF pic.twitter.com/G3p4ODxrBC — aibo (@aibo_ac7) February 26, 2021

C'est ce qu'un internaute japonais a découvert en se rendant sur la page du jeu de FFVIIR Intergrade sur le store local, qui abrite une mention assez étonnante. En effet, il est dit que Final Fantasy VII Remake sera offert aux abonnés PS+ à compter du 1er mars dans sa version PS4, qui ne pourra pas bénéficier de l'upgrade PS5 gratuite contrairement au jeu payé par les joueurs en physique ou numérique.

Il ne reste plus qu'à attendre l'officialisation, de quoi vendre aux joueurs des abonnements au service, coûtant pour rappel 8,99 € au mois, 24,99 € par trimestre et 59,99 € l'année sur Amazon.

Lire aussi : Final Fantasy VII Remake Intergrade : retour de Weiss, actions d'équipe en combat et signification du titre, Tetsuya Nomura prend la parole