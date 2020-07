Final Fantasy VII Remake : Tetsuya Nomura veut sortir la suite au plus vite, avec une meilleure qualité que le premier épisode

Final Fantasy VII Remake a été un succès critique et public dès son lancement, ce qui n'a donc en rien entaché le désir de Square Enix de continuer à refaire cet épisode culte dans un remake en plusieurs parties. Le mystère est cependant gardé quant à la période de sortie du prochain chapitre, et surtout du nombre de parties qu'il faudra pour arriver au bout de l'histoire.

L'équipe technique derrière le projet a de nouveau évoqué ses plans pour l'avenir dans le dernier Weekly Famitsu. Les propos sont toujours assez évasifs, mais nous permettent d'un peu mieux cerner les plans actuels et futurs de Square Enix. Le directeur Tetsuya Nomura a ainsi expliqué qu'il comprenait l'importance de sortir la suite au plus vite. Mieux, il pense que la deuxième partie sera d'encore meilleure qualité que Final Fantasy VII Remake, et il devrait officialiser la vision de l'équipe pour le projet (et donc le nombre de parties) au moment de la révélation du prochain opus.

Je comprends parfaitement l'importance de sortir une suite bientôt. Nous voulons la livrer le plus rapidement possible. Nous avons compris où devait être le niveau de qualité cette fois. [...] Pour le prochain jeu, nous prévoyons de sortir quelque chose de plus grande qualité et encore plus agréable à jouer que le premier jeu, le plus rapidement possible. [...] Lorsque nous annoncerons la prochaine partie, nous espérons également clarifier nos plans pour l'avenir.

Le co-directeur Naoki Hamaguchi a lui rappelé que le développement de la suite avait déjà commencé, mais qu'il faudrait être patient.

Le développement du prochain jeu a déjà commencé et nous travaillons dur dessus. Vous allez devoir attendre un peu, mais merci de votre patience.

En vrac, l'entretien nous permet d'apprendre que la scène de massage n'a pas été rendue plus salace pour éviter de se faire rattraper par les organismes de classification, que Roche aurait pu revenir pour un deuxième combat dans le Chapitre 14, mais que l'idée a été abandonnée, car sa moto ne s'intégrait pas naturellement dans le décor. Toutefois, il pourrait revenir dans les suites, et même les développeurs ne s'attendaient pas à ce que Jessie devienne si populaire. Si vous n'avez pas encore succombé aux sirènes de Final Fantasy VII Remake, il est disponible pour 39,99 € à la Fnac.

