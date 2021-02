Final Fantasy VII Remake Intergrade : retour de Weiss, actions d'équipe en combat et signification du titre, Tetsuya Nomura prend la parole

Cette nuit, Square Enix a présenté la version PS5 de Final Fantasy VII Remake, sous-titrée Intergrade, à l'occasion du State of Play, donnant lieu à un grand déballage dans la foulée concernant la licence entourant ce septième épisode culte de la saga. Tetsuya Nomura a de son côté été bien bavard auprès de Famitsu, ce qui nous a notamment permis d'apprendre que Naoki Hamaguchi sera seul à la tête de la suite, mais pas seulement.

L'interview traduite par @aitaikimochi sur son blog nous en dit plus sur la mystérieuse apparition présente à la fin de la bande-annonce et que les fans de la Compilation of Final Fantasy VII auront reconnue. Oui, il s'agit bien de Weiss du TPS Dirge of Cerberus, situé chronologiquement trois ans après le Final Fantasy VII d'origine, un membre des Tsviets à la tête de l'organisation Deepground dont les soldats sont aussi aperçus dans la vidéo. Mais pour quelle raison ces ennemis sont-ils déjà présents ? Bonne question à laquelle nous n'aurons sans doute pas la réponse avant de jouer par nous-mêmes.

Ce qui est sûr, c'est que Weiss agira en tant que boss, visiblement dans le Simulateur de combat de la Shinra, et qu'il a été choisi car l'équipe souhaitait un ennemi redoutable à l'instar de Sephiroth déjà présent. Tetsuya Nomura avait d'ailleurs demandé à ce qu'il soit là en tant que boss secret dans la version PS4, ce qui ne s'est au final pas fait. Et, oui, il est bien plus vêtu à présent qu'à l'époque, juste pour lui donner « une sensation de richesse ». Le DLC avec Yuffie aura également droit à un autre boss secret différent de Weiss.

Sinon, la voleuse de Matérias va comme avez pu le voir faire équipe avec un certain Sonon Kusakabe, un membre de l'autre groupe Avalanche qui agit en parallèle de nos héros. Lors des affrontements, nous ne contrôlerons que Yuffie, mais pourrons donner des ordres à Sonon via le mode Tactique. Le système de combat sera lui légèrement différent puisqu'il permettra d'effectuer des actions d'équipe, dont nous n'avons pas plus de détail.

Le sous-titre Intergrade a également été discuté, car il n'a pas été placé là sans raison, ayant plusieurs sens selon l'intéressé, entre hommage et numérotation cachée.

En ce qui concerne le titre « Intergrade », le FFVII original s'appelait « FFVII International » pour la version améliorée à l'étranger, il rend donc hommage à ce titre original. Le mot « Intergrade » a le sens d'être « un milieu », qui sert de point médian entre FFVIIR et la prochaine partie. Il a aussi le sens de « se déplacer », ce qui est un clin d'œil au passage à un nouveau système [PS5] et au prochain épisode.

En revanche, ne vous attendez pas à profiter de l'audio 3D sur PS5 avec cette version, sa prise en charge n'arrivera qu'avec Final Fantasy VII Remake Part 2, ou quel que soit son nom. Pour terminer, le mode Photo ne permettra pas de changer les poses des personnages, servant juste à immortaliser de belle scène, ce qui est déjà pas mal.

Voilà qui est fort alléchant et donne envie d'être le 10 juin pour découvrir Final Fantasy VII Remake Intergrade sur PS5. La version PS4 est elle toujours en vente au prix de 37,89 € sur Amazon.