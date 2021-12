TGA 2021 : Final Fantasy VII Remake Intergrade arrive sur PC, une date de sortie annoncée, champagne !

Voilà une excellente nouvelle pour les joueurs possédant une bonne grosse tour gaming à la maison... Des rumeurs circulaient concernant la venue de Final Fantasy VII Remake sur PC, eh bien, Square Enix s’est placé durant les Game Awards pour officialiser la chose ! Point à prendre en compte, il s’agira de la même édition que la PS5, à savoir Intergrade, comprenant une nouvelle aventure supplémentaire avec Yuffie.

La firme stipule pour l’occasion :

Combattez dans Midgar avec Cloud et Avalanche dans Final Fantasy VII Remake Intergrade, qui arrive sur l'Epic Games Store le 16 décembre 2021. Final Fantasy VII Remake Intergrade est une édition qui propose un rendu amélioré du jeu de base, acclamé par la critique et récompensé par des plusieurs prix, incluant un tout nouvel épisode mettant en scène Yuffie en tant que personnage principal, et de nombreux ajouts de gameplay.