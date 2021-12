Final Fantasy VII Remake Intergrade disponible sur PC, un point sur le contenu du portage et les configurations requises

Ce n'était qu'une question de temps avant que Final Fantasy VII Remake ne finisse par débarquer sur PC. Nous avons appris lors des Game Awards 2021 que le jour J serait ce 16 décembre 2021, avec la version Intergrade comprenant l'Episode INTERmission dédié à Yuffie Kisaragi.

En ce jour de sortie, faisons d'ailleurs le point sur ce que contient de base ce portage. Il est sans surprise livré avec tous les bonus et extensions parus pour les éditions précédentes, à savoir :

FINAL FANTASY VII REMAKE et le contenu téléchargeable FF7R EPISODE INTERmission ;

L'arme exclusive de FF7R EPISODE INTERmission, le Shuricac ;

Les protections bracelet Midgar, bracelet Shinra et bracelet Don Cornéo ;

Les accessoires ceinture de superstar, cristal de mako et boucles d'oreilles séraphiques ;

Les matérias d'invocation Carbuncle, Poussin chocobo et Pampa.

Il est de plus compatible avec les manettes aux normes XInput et DirectInput, et les écrans 4K et HDR jusqu'en 120 fps, le framerate n'étant pas illimité. À vous de juger si tout ce contenu justifie le prix affiché à 79,99 € sur l'Epic Games Store, unique plateforme à vendre la version PC au format numérique.

Le titre est fourni avec les voix anglaises, françaises, allemandes et japonaises, et les textes en anglais, chinois simplifié, chinois traditionnel, français, allemand, italien, japonais, coréen, portugais brésilien, espagnol natif et espagnol latino-américain. Et pour le faire tourner, il faudra posséder un ordinateur assez puissant, en témoigne les configurations minimum et recommandée précisées ci-dessous.

Configuration minimale Configuration recommandée Système d'exploitation Windows 10 64 bit (ver. 2004 ou ultérieure) Processeur Intel Core i5 3330

ou

AMD FX-8350 IntelCore i7-3770

ou

AMD Ryzen 3 3100 Mémoire vive 8 Go 12 Go Carte graphique GeForce GTX 780

ou

Radeon RX 480 (3 Go VRAM) GeForce GTX 1080

ou

Radeon RX 5700 (8 Go VRAM) DirectX Version 12 Espace disque 100 Go d'espace disque disponible

Maintenant, vous savez tout sur ce portage PC de Final Fantasy VII Remake Intergrade. Si c'est la version PS5 qui vous intéresse, elle est disponible à partir de 44,99 € sur Amazon.fr.

