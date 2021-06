Final Fantasy VII Remake Intergrade : des Play Arts de Yuffie et Sonon déjà annoncées

Vous pensiez que Square Enix en avait terminé pour un bon moment avec les Play Arts Kai de Final Fantasy VII Remake suite aux annonces de Red XIII, Rufus Shinra et Jessie (avec sa moto) en début de mois ? Eh bien non, votre compte en banque va encore souffrir si vous aimez collectionner ces figurines articulées puisque deux nouvelles ont été annoncées ce matin dans sa gamme dédiée au remake du septième épisode de la licence. Pour être plus précis, c'est l'EPISODE INTERmission de la version PS5 Final Fantasy VII Remake Intergrade qui est à l'honneur.

Oui, comme vous pouvez le constater, les deux protagonistes de cette aventure encore toute récente vont eux aussi subir le même traitement que leurs petits camarades. Nous avons donc d'un côté Yuffie Kisaragi portant sa cape Moogle et tenant en main son immense shuriken, qui sera livrée avec un visage interchangeable souriant et cinq mains supplémentaires (deux paires et une autre tenant une Matéria). Du côté des dimensions, la belle mesure 25,6 cm de hauteur pour 11,65 cm de largeur et 6,7 cm de profondeur pour un poids de 299 g. Sa sortie est prévue le 4 juin 2022 au prix de 16 280 ¥ (taxes incluses) sur la boutique japonaise et pas avant le 24 septembre 2022 dans celle européenne où elle est actuellement affichée au prix de 125,99 € au lieu de 139,99 €, qui est le prix standard pour la gamme actuellement.

L'autre nouveauté du jour, c'est donc évidemment Sonon Kusakabe, proposé aux mêmes tarifs, mais qui ne sortira pas avant le 2 juillet 2022 au Japon et le 24 septembre 2022 en Europe. Il est accompagné du bâton dont il se sert d'arme et là encore de cinq mains supplémentaires. Quant à ses dimensions, il surplombe légèrement Yuffie du haut de ses 27,2 cm pour 9,2 cm de large et 5,6 cm de profondeur, pesant 342 g.

Vous pouvez apprécier plusieurs visuels montrant le duo sous divers angles et positions en page suivante et les retrouver directement dans Final Fantasy VII Remake Intergrade, vendu 53,90 € sur Amazon.

Lire aussi : TEST de Final Fantasy VII Remake Intergrade : une version PS5 bien plus éclatante ?