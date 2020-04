Final Fantasy VII Remake : la suite et le nombre de parties évoqués par les développeurs

Beaucoup de joueurs ont désormais terminé Final Fantasy VII Remake, et se demandent à quelle sauce ils vont être mangé pour la ou les suites. Le jeu vidéo ne revient en effet que sur l'arc à Midgar de l'original, et Square Enix veut désormais adapter la suite dans de nouveaux jeux.

Le développement de la suite a déjà commencé, mais nous ne savons pas sur quel morceau du récit elle portera. La grande inconnue est en effet de savoir en combien de parties sera divisée le projet. Les créateurs ont de nouveau évoqué l'épineux sujet dans leurs interviews pour le Final Fantasy VII Remake Ultimania, le guide officiel japonais de l'exclusivité PS4. Et visiblement, tout n'est pas encore gravé dans la roche. À noter un léger spoiler lié à la scène finale de Final Fantasy VII Remake, évitez peut-être de lire le paragraphe suivant si vous voulez rester vierge de toute information sur les idées originales du jeu par rapport à la première version, et passez directement au second.



Final Fantasy VII Remake 72,99 € sur Amazon* * Prix initial de vente : 72,99€. Yoshinori Kitase (Producteur) : « [Le directeur Naoki] Hamaguchi m'a dit qu'il voulait que le boss final [de FFVIIR] soit à Midgar. Je ne peux pas vous en dire davantage vu que nous n'avons pas fini de raconter toute l'histoire. La scène finale montrant qu'un certain personnage reste en vie est un moment clé pour comprendre le mystère du jeu. » « Nous avons une vague idée [de combien de parties il y aura], mais n'avons pas encore pris de décision ferme. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons annoncer. Les spéculations veulent qu'il s'agisse d'une trilogie. » Tetsuya Nomura, co-directeur, répondant à une question sur ce à quoi ressemblera la suite : « Cela dépendra du nombre de parties qu'il y aura. Si la série est divisée en grosses parties, elle prendra plus de temps à faire, et si elle est découpée en plus petites, nous pourrons les sortir plus rapidement. Personnellement, j'aimerais les sortir plus rapidement. Je ne peux pas encore vous dire le vrai sens des Remakes. Reparlez-moi dans quelques années (rires). »

Tetsuya Nomura semble vouloir sortir des épisodes globalement plus courts qui paraîtraient avec des dates de sortie relativement plus rapprochées, et Yoshinori Kitase souligne que les hypothèses (les leurs ou celles des fans ?) tournent autour d'une trilogie. Vous l'aurez compris, tout porte à croire que la partie 2 de Final Fantasy VII Remake n'ira pas jusqu'à la fin du récit, et que nous aurons au moins droit à trois volets. Dans ce cas-là, il faudra attendre de longues années pour voir ce qu'a prévu Square Enix pour la relecture de cette histoire culte.

