Final Fantasy VII Rebirth : raison de l'exclusivité PS5, structure du récit... Tetsuya Nomura et Yoshinori Kitase s'expriment sur la suite du remake

Suite à l'annonce de Crisis Core -Final Fantasy VII- Reunion le mois dernier, nous avons eu droit à quelques détails supplémentaires à son sujet hier puisque des interviews avec les responsables du projet sont parus sur la Toile. Elles concernaient aussi Final Fantasy VII Rebirth, la suite de Final Fantasy VII Remake, sans réel détail très croustillant, mais avec tout de même quelques informations intéressantes pour savoir à quoi nous attendre, comme compilé par Gematsu. Déjà, au sujet de son nom, plutôt que de l'appeler « Remake 2 », qui aurait pu donner l'impression qu'il serait suivi par des épisodes « 3, 4, 5... » (oui, c'est très bancal), il a été décidé de le sous-titré Rebirth pour montrer qu'il peut être suffisamment apprécié seul (mais qui va commencer par lui et non par FFVII Remake ?), en plus d'avoir un nom ayant là encore le sens de « renaître à nouveau ». D'ailleurs, son annonce plus tardive était apparemment due au fait qu'ils ne savaient pas si le projet de remakes serait en deux ou trois parties, alors qu'une trilogie était pourtant déjà suggérée dès 2020... Et franchement, qui pensait réellement que Midgar (les premières heures de jeu de l'original seulement) aurait droit à son propre jeu et que tout le reste serait ensuite condensé en un seul épisode ?

La relative rapidité du développement, qui se passe bien malgré l'ampleur du projet, tient sinon en partie du fait que les principaux membres de l'équipe sont restés à leur poste plutôt que de partir travailler sur d'autres titres comme cela se fait habituellement. Conséquence directe de cette situation, certains éléments du troisième épisode comme le scénario sont déjà en cours de création. Précision importante qui en rassurera certains, l'intrigue du FFVII d'origine ne sera pas résumée pour tenir sur trois jeux et va bien être pleinement développée. En revanche, la grande question de savoir si nous aurons accès à un monde ouvert ou non reste en suspend jusqu'à la prochaine fournée d'informations ! Notez toutefois que la raison pour laquelle le jeu ne sorte cette fois pas sur PS4 est due à une volonté de ne pas être limité en pouvant exploiter le SSD de la PS5 puisque la suite se déroule dans « un vaste monde », sans parler de la qualité graphique. L'équipe avait donc besoin de ses spécifications techniques pour permettre d'explorer ce monde aisément.

Les principaux systèmes de Final Fantasy VII Remake ont eux été conservés, de même que les modèles 3D des personnages principaux, avec toutefois quelques ajustements notamment pour Yuffie. L'histoire de FFVII Rebirth reprendra évidemment l'intrigue de FFVII, dont le flashback avec Cloud et Sephiroth vu dans la bande-annonce, mais toujours avec les nouveaux mystères introduits sans pour autant dévier de la trame originale, ce qui a été un véritable défi. Des changements dans la structure du récit ont tout de même eu lieu et certains évènements n'auront donc peut-être pas lieu dans l'ordre connu, mais le mot d'ordre a été de ne pas couper du contenu.

Nous avons le temps d'en voir et apprendre plus au sujet de Final Fantasy VII Rebirth d'ici son lancement au cours de l'hiver 2023 dans un an et demi. Final Fantasy VII Remake Intergrade est quant à lui toujours vendu sur Amazon au prix de 54,11 €.