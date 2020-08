Final Fantasy VII Remake : un Orchestral Arrangement Album pour vivre l'Orchestra World Tour à la maison

La musique fait partie intégrante de Final Fantasy VII, et était par extension un élément majeur de la réussite de Final Fantasy VII Remake. Les mélomanes ont déjà pu se faire plaisir avec une onéreuse OST sur 8 disques vendue plus tôt cette année. Et ils vont avoir une nouvelle pièce à ajouter à leur collection avec le Final Fantasy VII Remake Orchestral Arrangement Album.

Square Enix vient d'annoncer ce CD spécial de 11 titres qui nous permettra de découvrir en avant-première des réorchestrations que nous pourrons entendre lors du Final Fantasy VII Remake Orchestra World Tour. Comme pour les concerts, elles ont été supervisées par le producteur et chef d'orchestre des Distant Worlds, Arnie Roth, et regroupées dans ce produit vend 34,19 € sur la boutique de Square Enix, pour une sortie le 7 octobre 2020. La courte tracklist est visible ci-dessous.

The Prelude - Reunion Opening Medley Flowers Blooming in the Church Tightrope Tifa's Theme - Seventh Heaven Let the Battles Begin! - Battle Medley Shinra's Theme The Arsenal Arbiter of Fate - Singularity Main Theme of FFVII One-Winged Angel - Rebirth

À part ça, Final Fantasy VII Remake sur PS4 est disponible pour 47,00 € chez Amazon.

