Final Fantasy VII Remake : tracklist complète et joli packaging pour l'OST officielle

Les fans ne tiennent plus : la date de sortie officielle de Final Fantasy VII Remake est toujours pour le 10 avril 2020, mais dans l'optique que tout le monde ait son exemplaire à temps, Square Enix a déjà envoyé des copies dans la nature. De plus en plus de joueurs sont désormais en possession de la précieuse galette, alors que les autres s'impatientent comme jamais.

Les mélomanes auront eux une autre raison de se réjouir le 27 mai 2020 avec l'Original Soundtrack officielle, vendue 77,77 € et déjà disponible en précommande. Square Enix ne dévoile que cette semaine la tracklist complète, avec pas moins de 156 pistes sur 7 CD pour s'en mettre plein les oreilles. Vous noterez que deux intitulés sont encore gardés secrets : il s'agit peut-être de thème de personnages mystères, Final Fantasy VII Remake pouvant nous réserver bien des surprises.

Le premier tirage vous octroiera, sans augmentation du prix, un passage à la ~Special Edition Version~, qui rajoutera un huitième disque avec des morceaux encore mystérieux. Vous pouvez enfin apprécier le packaging de cette OST, avec de jolis rappels à Midgar et à l'épée de Cloud Strife, ainsi qu'un code couleur qui pourrait faire tache. Pour ceux qui préfèrent le vinyle, un coffret avec des compositions de l'original et du remake est déjà disponible.

Disque 1 The Prelude - Reunion Midgar, City of Mako Bombing Mission Let the Battles Begin! - Ex-SOLDIER Mako Reactor 1 Mako Reactor 1 - Battle Edit Scorpion Sentinel Getaway Shinra's Theme Those Chosen by the Planet The Promised Land - Cycle of Souls Chance Meeting in Sector 8 Let the Battles Begin! - Break Through A Close Call Shinra Creed Shining Beacon of Civilization Tifa's Theme - Seventh Heaven Noises in the Night Mako Poisoning Main Theme of FFVII - Sector 7 Undercity Disque 2 Avalanche's Theme Scrap Boulevard Cleanup Crew Johnny's Theme Let the Battles Begin! - A Merc's Job On Our Way The Star of Seventh Heaven Lurking in the Darkness - Suspicious Man Just Another Job Lay Down Some Rubber - Let's Ride Midnight Spiral Speed Demon The Red Zone RUN RUN RUN Jessie's Theme Moonlight Thievery A Tower, a Promise S7-6 Annex Diversion Ignition Flame Under Cover of Smoke Main Theme of FFVII - Nightfall in the Undercity ??? A New Operation Disque 3 Target: Mako Reactor 5 Hurry! Dogged Pursuit Born Survivors - Section C Born Survivors - Section E Crab Warden Undercity Suns Tightrope Maze of Scrap Metal Critical Shot Game Over The Rendezvous Point A Trap Is Sprung The Airbuster Who Are You? The Turks' Theme The Turks: Reno Flowers Blooming in the Church Under the Rotting Pizza Anxiety Aerith's Theme - Home Again Hollow Skies Let the Battles Begin! - The Hideout Whack-a-Box Disque 4 Midnight Rendezvous Collapsed Expressway High Five The Oppressed - Beck's Badasses Due Recompense Wall Market - The Town That Never Sleeps Wall Market - Chocobo Sam Wall Market - Madam M The Most Muscular An Unforgettable Night The Sweetest Honey Luxury Massage Tonight's Corneo Cup Corneo Colosseum Colosseum Death Match Just Desserts Electric Executioners Hell House Victory Fanfare A Certain Gaudiness Let the Battles Begin! -REMAKE- Stand Up Funk with Me Sync or Swim Vibe Valentino Stand Up - Reprise Don of the Slums The Audition Smash 'Em, Rip 'Em Disque 5 Abzu Rough Waters Darkness Ahead Any Last Words? Ascension Train Graveyard Haunted Come On, This Way Ghoul Alone Black Wind Waiting to Be Found Eligor Fight for Survival Come Back to Us Cheap Play Those in Need Slums on Fire Get to Safety! Aerith and Marlene - A Familiar Flower Limited Options The Look on Her Face Rematch atop the Pillar Disque 6 Return to the Planet A Broken World Daughter's Farewell Infinity's End Wild de Chocobo Leslie's Theme The Day Midgar Stood Still Fires of Resistance A Solemn Sunset The Valkyrie The Shinra Building Operation: Save Aerith All Quiet at the Gates Hand over Hand Scarlet's Theme Stewards of the Planet Corporate Archives Cultivating Madness Another Day at Shinra HQ The Turks' Theme - Office Home Away from Home Infiltrating Shinra HQ The Drum Catastrophe Final Experiment Disque 7 Trail of Blood J-E-N-O-V-A - Quickening ??? The Arsenal Midgar Expressway Arbiter of Fate - Advent Arbiter of Fate - Rebirth Arbiter of Fate - Singularity I'm Waiting, Cloud One-Winged Angel - Rebirth Seven Seconds till the End Hollow Credits Disque 8 Bonus Track

