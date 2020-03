Final Fantasy VII Remake : les jeux pourraient être livrés en avance en Europe !

C'est à ne plus rien y comprendre ! Square Enix avait commencé à nous préparer à un éventuel retard des copies physiques de Final Fantasy VII Remake, en raison de logiques retards dans les chaînes de distribution des jeux à l'international. Et pourtant, en fin de semaine dernière, des copies avaient déjà atterri chez des joueurs.

An important message from the #FinalFantasy VII Remake development team. #FF7R pic.twitter.com/UwBMNaIaXX

Pour éviter la crise, l'éditeur a en effet pris une décision radicale : faire partir les exemplaires en avance dans certaines régions pour s'assurer qu'ils arrivent à temps chez les acheteurs, et ainsi respecter le contrat moral imposé par la date de sortie. Ainsi, il est fort possible que les Européens reçoivent leur copie avant la date de sortie officielle !

L'équipe de Final Fantasy VII Remake a travaillé très dur pour créer ce jeu et nous sommes incroyablement fiers de ce à quoi vous allez jouer. Notre plus grande motivation pendant le développement était que beaucoup d'entre vous croyaient en nous, et nous avons ressenti votre enthousiasme et votre passion à chaque étape du processus.

Nous avons eu des décisions difficiles à prendre au cours des dernières semaines avant le lancement en raison de la perturbation des canaux de distribution causée par la propagation du virus COVID-19. Ces circonstances uniques ont rendu très difficile l'alignement du calendrier de nos expéditions mondiales. Notre priorité absolue est que chacun d'entre vous, y compris ceux qui vivent dans les pays actuellement confrontés aux plus grandes perturbations, puisse jouer au jeu au lancement, nous avons donc pris la décision d'expédier le jeu bien plus tôt que d'habitude en Europe et en Australie.

En conséquence, il y a de plus grandes chances que certains d'entre vous dans ces régions obtiennent désormais une copie du jeu avant la date de sortie mondiale d'avril.

Pour les autres régions occidentales, y compris l'Amérique, des copies seront expédiées cette semaine et nous pensons que la plupart d'entre vous recevront le jeu pour le jour du lancement. Cependant, en raison de la situation difficile, nous ne pouvons pas fournir de dates de livraison pour chaque pays et chaque détaillant.

Nous voulons vraiment que vous tous impatients de Final Fantasy VII Remake jouer le jeu le 10 avril et découvrir tout ce sur quoi nous avons travaillé ensemble.

À tout le monde, nous aimerions vous demander une grande faveur.

Si vous obtenez le jeu tôt, pensez aux autres et ne le spoilez pas pour eux. Nous savons qu'il y a des spoilers potentiels qui existent depuis plus de deux décennies lorsque la version originale de Final Fantasy VII a été lancée en 1997.

Mais Final Fantasy VII Remake est un nouveau jeu qui réserve encore bien des surprises à tout le monde. Tous nos fans et joueurs méritent de faire l'expérience du jeu par eux-mêmes, et nous demandons le soutien de notre communauté à travers le monde pour y parvenir.

Au nom de toute l'équipe de développement et de toutes les personnes qui ont travaillé pour que Final Fantasy VII Remake soit à vous tous. Merci encore pour votre soutien, et surtout, merci de rester en sécurité.

Yoshinori Kitase (producteur) et Tetsuya Nomura (directeur)