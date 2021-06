24H sur GAMERGEN.COM : du neuf dans Demon Slayer, notre bon plan Final Fantasy VII Remake Intergrade et les ventes de jeux en France

Le 24h sur GAMERGEN.COM est une rubrique journalière permettant de revenir sur l'essentiel de l'actualité de ces dernières 24 heures. Que s'est-il passé en ce lundi 7 juin 2021 ?

Des versions alternatives de personnages jouables de Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles ont été annoncées. À côté de cela, nous avons fait un point sur « où trouver pas cher » Final Fantasy VII Remake Intergrade et nous nous sommes penchés sur les meilleures ventes de jeux vidéo en France durant la semaine 21.

Dans le reste de l'actualité, Nintendo fait condamner Dstorage, Rainbow Six Extraction a été réintroduit en vidéos pour faire patienter les joueurs, plusieurs jeux Warner Bros. ne seront pas présents pendant l'E3 2021, les versions physiques de Dungeons & Dragons: Dark Alliance ont été repoussées, il y aura des passages à la troisième personne dans Far Cry 6, Gearbox a teasé un nouveau jeu, le PC Gaming Show a été détaillé en partie et un nouveau studio Microids a été ouvert à Lyon.

Pour finir, ne loupez pas les deals Oculus Quest du moment.