Rainbow Six Extraction : les développeurs dévoilent le nouveau nom de Rainbow Six Quarantine, un teaser pour faire patienter

Le week-end prochain, nous pourrons assister à l'Ubisoft Forward dans le cadre de l'E3 2021 et l'éditeur a affiné ce lundi son programme en annonçant que certains titres de son catalogue ne seront pas présents. Nous aurons tout de même largement de quoi faire avec notamment celui qui avait été dévoilé sous le titre de Rainbow Six Quarantine en 2019 et dont le nom a évidemment été modifié depuis que la pandémie nous est tombée dessus, il faut dire que le terme « quarantaine » ne fait plus vraiment rêver désormais... Et, non, Rainbow Six Parasite ne sera bien pas son nom définitif comme l'avait fait remarquer l'éditeur suite à une fuite. Au lieu de nous laisser dans le flou jusqu'à dimanche, Ubisoft vient donc de redévoiler celui qu'il faut désormais appeler Rainbow Six Extraction.

Le producteur Antoine Vimal du Monteil et le directeur créatif Patrik Methé ont donc pris la parole pour révéler ce nouveau nom et évoquer rapidement l'évolution du projet depuis 2019. Ainsi, les Agents vont devoir s'allier face à un parasite extraterrestre en constante évolution dans ce jeu de tir tactique en coopération reprenant les fondations de Rainbow Six Siege. Visiblement, l'idée derrière « Extraction » est qu'il ne faudra pas hésiter à stopper notre incursion afin de permettre à tout le monde de rentrer en vie, plutôt que de poursuivre au risque de lourdes pertes. Nous en découvrirons plus lors de l'Ubisoft Forward, mais en attendant, place à un teaser.

Rainbow Six Extraction sortira sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Quant à savoir à quelle date, nous ne devrions pas tarder à l'apprendre. Vous pouvez vous procurer la Advanced Edition de Rainbow Six Siege sur Amazon au prix de 28,20 € sur PS4.