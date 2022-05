Rainbow Six Extraction : la bande originale arrive en vinyles jaunes et noirs chez Laced Records

Après des années de développeurs, Rainbow Six Quarantine est sorti en début d'année sous le titre de Rainbow Six Extraction. Un jeu de tir coopératif en PvE avec les Agents de R6S et développé par Ubisoft, qui a quand même été essayé par plus de trois millions de joueurs, merci l'ajout dès le lancement dans le Xbox Game Pass.

Les développeurs continuent de publier du contenu, et de son côté, Laced Records va proposer des vinyles de la bande originale de Rainbow Six Extraction. Le producteur dévoile une édition 2 LP avec des disques jaunes et noirs à l'effet éclaté, parfaitement raccord avec l'ambiance du jeu. 19 pistes composées par James Duhamel et One Take Tigers sont regroupées sur ces deux disques, dans une pochette gatefold arborant un artwork signé Ubisoft Montréal.

Vous pouvez déjà précommander la bande originale de Rainbow Six Extraction sur Laced Records, contre 35 $. Pour rappel, il existe également une édition doubles vinyles pour le cinquième anniversaire de Rainbow Six Siege, vendu 22,14 € à la Fnac.