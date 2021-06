E3 2021 : Rainbow Six Extraction, date de sortie, gameplay et bande-annonce pour le jeu d'Ubisoft avec des infectés

Rainbow Six Extraction, auparavant connu sous le titre de Rainbow Six Quarantine puis Rainbow Six Parasite, a évidemment fait une apparition remarquée à l'Ubisoft Forward avec une très belle bande-annonce qui pose les bases de son univers. Nous retrouvons des Agents de Rainbow Six Siege dont Ash, Hibana et Ela dans un univers rempli de créatures infestées agressives d'origine extraterrestre.

Le but des Agents est ici d'extraire un allié de la zone d'infestation, ils auront pour cela l'aide de leurs coéquipiers, mais également de leurs gadgets. Plusieurs infectés différents se mettent travers de leur route, comme l'Alpha, le Piquant, le Tourmenteur ou le Sapeur, mais heureusement, la séquence se termine bien pour tout le monde. Les développeurs rentrent un peu plus dans les détails et expliquent que lorsqu'un Agent échoue dans sa mission, il est considéré comme disparu, demandant de la coopération entre les joueurs. Côté histoire, elle se déroule plusieurs années après la crise de l'Outbreak alors que le parasite s'est installé dans plusieurs régions du monde. Ubisoft explique :

Nouveau titre principal de la licence Rainbow Six, Extraction offre une multitude de nouvelles fonctionnalités passionnantes tout en reprenant les éléments de gameplay tactique introduits dans Rainbow Six Siege. Afin d’affronter et de contenir une menace extraterrestre grandissante connue sous le nom d’« Archéens », votre escouade peut choisir parmi 18 Agents du Rainbow Six, chacun disposant d’armes, gadgets et aptitudes propres. Essayez différentes combinaisons d’agents de manière à explorer de nouvelles stratégies d’approche de la menace archéenne dans chacun des 12 niveaux d’Extraction. Répartis sur quatre zones géographiques des États-Unis, ces niveaux proposent des challenges à génération procédurale, des ennemis aussi nombreux que diversifiés et des infestations à la difficulté croissante à mesure que vous progresserez, autant d’éléments qui maintiendront votre escouade REACT (Rainbow Exogenous Analysis and Containment Team) en alerte permanente et mettront à l’épreuve votre travail d’équipe.

Bien entendu, il ne s’agira pas uniquement de vous adapter aux Archéens et à leur environnement... Vous serez également amenés à prendre des décisions difficiles. Une fois la mission accomplie au sein de chaque sous-zone d’endiguement, vous aurez le choix entre extraire votre escouade et récupérer les récompenses gagnées jusque-là, ou continuer votre progression en territoire ennemi et risquer de perdre ce que vous avez gagné pour faire face à des ennemis encore plus coriaces et remporter de plus grandes récompenses. Prudence toutefois, car ce pari pourrait vous conduire à perdre un de vos agents de manière temporaire, celui-ci se retrouvant porté disparu au sein de la zone d’endiguement. Vous devrez alors créer une nouvelle escouade et lancer une mission de sauvetage afin de secourir votre agent. Quels risques votre escouade sera-t-elle prête à prendre pour accomplir sa mission ?