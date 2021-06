E3 2021 : NVIDIA lance Rainbow Six Siege en DLSS

NVIDIA profite lui aussi de l'E3 2021 pour faire quelques annonces, et il annonce notamment que Rainbow Six Siege, le jeu de tir compétitif d'Ubisoft, est désormais jouable en DLSS, permettant d'avoir un framerate puis fluide tout en conservant une bonne qualité d'image. Le constructeur avait déjà annoncé son arrivée il y a quelques jours.

Rainbow Six Siege a donc droit à une mise à jour, dès aujourd'hui, qui rajoute la technologie NVIDIA DLSS dans sa version Vulkan, et qui améliore les performances en 4K de 50 % pour jouer à plus de 100 fps avec une carte graphique GeForce RTX, d'après le constructeur. NVIDIA rappelle que le FPS a déjà accueilli la technologie Reflex pour réduire la latence, et Anthony De Rochefort, programmeur 3D chez Ubisoft, commente :

Dans Rainbow Six Siege, les réactions en une fraction de seconde peuvent faire la différence entre la victoire et la défaite. Le NVIDIA DLSS vous garantit des performances et une qualité d'image maximales pour que vous ayez toujours la victoire en ligne de mire.

Les amateurs de jeux de tir à la première personne sont servis, car NVIDIA rappelle également que DOOM Eternal, le FPS démoniaque d'id Software et Bethesda, va être jouable avec du ray tracing et en DLSS à partir du 29 juin prochain. Pas de détails concernant les améliorations pour le moment, mais les joueurs devraient retrouver un jeu plus fluide avec des reflets encore plus réalistes, pour admirer les décors et ennemis infernaux.

Enfin, NVIDIA fait le point sur quelques annonces qui ont été faites à l'occasion de l'E3 2021, avec la révélation de Naraka: Bladepoint qui sera jouable avec Reflex et le DLSS à son lancement, l'arrivée la Saison 4 de Call of Duty: Warzone et Black Ops - Cold War cette semaine ou encore le concours Summer of RTX pour gagner des PC, des écrans, ou une RTX 3080 Ti, qui vient tout juste de sortir. Vous pouvez retrouver des cartes graphiques GeForce RTX sur Amazon.