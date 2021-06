Call of Duty: Black Ops Cold War et Warzone, date et premier teaser avec les nouvelles cartes pour la Saison 4

C'est la semaine prochaine, le 16 juin, que Call of Duty: Black Ops Cold War et Call of Duty: Warzone devraient voir leur actuelle Saison 3 toucher à sa fin. Elle avait pour mémoire frappé encore plus fort le mois dernier avec une mise à jour de mi-saison introduisant Rambo et John McClane en tant qu'Opérateurs, le Nakatomi Plaza à Verdansk 84 et bien plus encore.

Geoff Keighley l'avait teasé, c'est bien lors du Kickoff Live! du Summer Game Fest que la Saison 4 a commencé à faire parler d'elle avec une nouvelle vidéo. Elle débarquera en trombe le 17 juin avec du contenu pour les deux expériences, des armes aux maps en passant par des Opérateurs et des nouveautés pour le mode Zombies. Pour les détails, il faudra repasser, mais le teaser montre les cartes Collateral pour le 6v6 et 12v12, Hijacked en 6v6, Amsterdam en 2v2, un Opérateur masqué, des changements à Verdansk ou encore un métro enflammé écrasant des mutants.

