Call of Duty: Black Ops Cold War﻿ et ﻿Warzone ﻿: Opérateurs Rambo et McClane, modes, armes et cartes inédites, tout sur la Saison 3 Reloaded !

Il ne manquait plus que ça pour pleinement se réjouir des plans d'Activision. Après plusieurs jours de teasing qui ne laissaient que peu de place au doute, l'éditeur vient de confirmer que Rambo et John McClane de Die Hard vont intégrer Call of Duty: Black Ops Cold War, Call of Duty: Warzone et Call of Duty: Mobile avec des skins spéciales.



Une bande-annonce explosive vient nous montrer les John à l'œuvre, avec la finesse qui leur est propre. Et si le visage de McClane n'est pas encore officiellement visible, le reste de son corps apparait bien dans la séquence, tout comme le Nakatomi Plaza, qui pourrait émerger à Verdansk 84. Nous n'en savons malheureusement toujours pas plus sur l'opération 80's Action Heroes qui débutera ce 20 mai 2021... Les apparences seront-elles payantes ou à débloquer via des défis ? D'autres héros des films d'action de l'époque vont-ils suivre ? Y a-t-il autre chose que des skins en stock ? Nous en apprendrons probablement plus dans les jours qui viennent.

Mise à jour : plus de détails sur l'opération 80's Action Heroes et la Saison 3 Reloaded viennent d'être donnés par Activision. Il faudra d'abord télécharger une mise à jour pesant entre 7,1 et 13,1 Go pour BOCW et entre 14,6 et 15,2 Go pour Warzone pour profiter des nouveautés du 20 mai.

Rambo sera donc à l'honneur d'un bundle spécial dès jeudi, à acheter dans la boutique donc, qui comprendra l'Opérateur d'exception, deux exécutions dont une à l'arc, trois plans d'armes légendaires pour un fusil d'assaut, une LMG et un couteau, une carte d'appel, un emblème, une montre et un charme d'arme. Et ce sera aussi le cas de John McClane avec son bundle Die Hard, comprenant exactement le même type de contenu, si ce n'est que les plans d'armes concernent un fusil tactique, une SMG et un fusil d'assaut.

Comme vu dans la vidéo, le Nakatomi Plaza va apparaitre dans le Battle Royale, tout comme des camps de survie et un avant-poste de la CIA inspirés de Rambo. Un mode limité dénommé Power Grab sera également lancé cette semaine, avec un cercle de jeu qui va se restreindre sévèrement en 5 étapes, pas de Goulag, et la possibilité de ranimer des alliés via des Dog Tags ou les stations dédiées, pour un rythme plus effréné que jamais. Le couteau ballistique et le Killstreak Combat Bow vont être introduits au passage dans cette expérience.

Dans Black Ops Cold War, la Saison 3 Reloaded sera l'occasion d'ajouter la carte Standoff 6v6 connue des joueurs de Black Ops II, et Duga pour les modes à plusieurs équipes. Le mode Die Hardpoint va sinon proposer une variante de Hardpoint avec des bonus à débloquer en capturant un point d'intérêt, comme une augmentation de la vitesse. Mais le déverrouillage de ces bonus sera accompagné du déclenchement d'un timer au bout duquel nous mourrons automatiquement, sauf si nous enchaînons les éliminations ou les pauses dans notre camp. D'ici 2 semaines, Rambo's Gun Game renouvellera sinon le mode culte avec 20 armes explosives à utiliser à la chaîne pour tuer nos adversaires. Élimination Multi-Équipes sera lui ajouté dès jeudi. L'arme de mêlée Batte de Baseball arrivera sinon dans les 2 expériences principales cette semaine, et le pistolet inédit AMP63 dans la semaine.

Pour le reste du jeu, des médailles spéciales films d'action seront débloquables avec des défis spéciaux, une nouvelle quête et un évènement spécial Orda seront disponibles dans Outbreak, le mode Cranked 2: No Time to Crank va débarquer en Zombies avec un compte-à-rebours qui se déclenche dès notre première élimination, et la fonction Custom Mod va être ajoutée aux plans d'armes pour sauvegarder et réutiliser plus facilement nos Blueprints face aux mort-vivants. Enfin, pour tout le monde, l'évènement 80s Action Heroes permettra d'obtenir des récompenses cosmétiques et des plans d'armes en complétant des défis associés.

À noter que du côté de Call of Duty: Mobile, Rambo et John McClane auront aussi droit à leurs bundles payants dédiés, accessibles jusqu'au 18 juin. Et il y aura également un mode limité Guns Blazing jouable du 20 mai au 2 juin : il transformera les meilleurs joueurs en l'un ou l'autre des héros, et les dotera d'armes surpuissantes.

