Call of Duty: Black Ops Cold War et Warzone, un méchant d'un film d'horreur culte des années 90 bientôt ajouté en tant qu'Opérateur

Call of Duty ayant le droit de proposer des collaborations avec d'autres licences, Black Ops Cold War et Warzone ce sont ces derniers mois acoquinés avec des visages cultes du cinéma. John McClane de Die Hard et Rambo ont ouvert le bal, suivis de Judge Dredd, et voilà qu'un quatrième personnage se prépare à faire son entrée.

Il avait déjà fait l'objet de fuite et de rumeurs du côté de la communauté ces dernières semaines, mais il vient d'être confirmé par Activision et Treyarch suite à un bug dans le jeu qui l'a rendu visible dans le menu d'un utilisateur avant l'heure. Il s'agit de Ghostface, le vilain emblématique de Scream, qui sera proposé à l'achat dans la boutique en tant qu'Opérateur à part entière à partir du 19 octobre 2021. De quoi faire peur à vos adversaires en ligne ?

Nul ne sait si d'autres surprises du genre sont en stock pour l'évènement d'Halloween Tourment, mais nous ne manquerons pas de vous tenir au courant si tel est le cas. Pour les retardataires, Call of Duty: Black Ops Cold War est disponible à partir de 34,85 € sur Amazon.fr.

