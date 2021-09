Call of Duty: Black Ops Cold War et Warzone, date, mode Conflit en 50v50, Évènement des Chiffres, Judge Dredd... tout sur la Saison 5 Rechargée !

Cela fait à peine un mois que la Saison 5 de Call of Duty: Black Ops Cold War et Call of Duty: Warzone a débuté. Activision s'apprête désormais à proposer la suite avec la Saison 5 Rechargée, qui sera disponible le 9 septembre, après la diffusion de mises à jour le 8 septembre à 6h00 pour BOCW et le lendemain à la même heure pour le free-to-play.

En Multijoueur, vous pourrez arpenter la nouvelle carte Zoo, tout droit venue du DLC Escalation de Black Ops, le mode Démolition va faire son retour dans la série, tandis la région d'Armada et de nouveaux évènements dynamiques vont être ajoutés à l'expérience Contagion. En Carnage, vous pourrez débloquer l'AK-47 légendaire Soviet Red, visiter la map Drive-in et profiter du mode Diminishing Light où le terrain de jeu se réduit progressivement.

Dans Warzone, le mode Conflit fera revenir le 50v50, alors que Iron Trials ’84 nous octroiera plus de santé, mais rendra plus difficiles les conditions d'obtention d'armes, de sortie du Goulag ou d'accès aux bonus. L'Évènement des Chiffres débutera sinon le 21 septembre à 19h00, pour un mode limité lors duquel le Programme Dragovich sera diffusé sur les ondes et plusieurs évènements dynamiques vont survenir à Verdansk. Notre objectif sera d'interagir avec les stations émettrices mobiles pour obtenir du cash pour la partie, mais aussi de l'expérience, des stickers, cartes d'appel, charmes d'armes ou autres.

Des défis auront lieu en parallèle dans tout le jeu pour débloquer du contenu spécial, dont le saï, l'arme traditionnelle asiatique (maniée par Raphaël dans Les Tortues Ninja), si nous complétons les 9 proposés. L'évènement amène avec lui le mode limité Survie pour Contagion, nous faisant débuter la partie avec notre Augmentation de Terrain et un pistolet 1911, alors que les indicateurs sont désactivés et que le HUD n'affiche que le strict minimum, qu'il faut trouver de la nourriture pour se soigner.

L'Opérateur Hudson sera ajouté en cours de saison, tout comme Judge Dredd, récemment teasé ! Il ne sera pas un Opérateur, mais une skin de Beck, avec des apparences Judge Dredd et Comic Strip comprises dans un Tracer Pack: Judge Dredd Store Bundle limité dans le temps, et renfermant aussi la SMG Quick Judgement, le fusil d'assaut Arbitrator Rifle et le pistolet Lawgiver. Un Tracer Pack: Ghost Ship Mastercraft Store Bundle et un Tracer Pack: Oktoberfest arriveront aussi bientôt, tout comme un Chemical Reaction Pro Pack exclusivement payant à 19,99 € avec 7 items exclusifs et 2 400 Points COD.

Vous pouvez retrouver plus de détails sur les nouveautés en anglais sur le site officiel. Call of Duty: Black Ops Cold War est actuellement affiché à 59,99 € chez CDiscount.