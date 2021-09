Call of Duty: Black Ops Cold War et Warzone, un nouvel Opérateur tout droit venu du cinéma des années 90 teasé

La communauté surveille désormais activement l'arrivée de Call of Duty: Vanguard, mais ce n'est pas pour autant que Call of Duty: Black Ops Cold War a dit son dernier mot. Activision prépare visiblement d'ailleurs une nouvelle collaboration avec des héros du cinéma, après le pack 80's Action Heroes ayant ajoutés les Opérateurs Rambo et John McClane en Saison 3.



Il vient en effet de poster une image composée de 4 gros plans sur un mystérieux personnage, accompagnée de la mention « Un nouvel ordre est sur le point de combattre à Verdans ». Le visuel montre une armure aux épaulettes dorées, un gant kaki et une boucle de ceinture surmontée d'un aigle et d'un drapeau étasunien. Vous l'aurez peut-être deviné aux couleurs et aux attributs : il s'agit vraisemblablement de Judge Dredd, le policier du futur popularisé par le film éponyme de 1995 et surtout à la tête de son propre comics depuis 1977.

Il devrait donc bientôt pouvoir être acheté en tant qu'Opérateur pour BOCW et Warzone. Sera-t-il seul, ou accompagné d'un autre protagoniste de film d'action dans le cadre d'un 90's Action Heroes Pack, pourquoi pas lors de la Saison 5 Rechargée ? Affaire à suivre...

JUDGE DREDD SKIN JUDGE DREDD SKIN pic.twitter.com/G3pCxoS1HD — Alex (@xRadical__) September 1, 2021

