Call of Duty: Black Ops Cold War et Warzone, la sortie de la Saison 5 repoussée, le point sur toutes les nouveautés !

Un mois après le lancement d'une Saison 4 Rechargée encore une fois riche en contenu, Call of Duty: Black Ops Cold War enchaîne avec une Saison 5 cette semaine. Vous pouvez d'ores et déjà télécharger les mises à jour pour l'expérience principale et pour Call of Duty: Warzone, mais pas encore profiter des nouveautés : le top départ de la saison initialement prévu pour le 12 août vient d'être reporté au vendredi 13 août, à 6h00 pétantes.



Et si vous ne savez pas encore ce que les développeurs ont prévu comme nouveautés, il est temps de faire le point avec le plein de détails, des images et des trailers. Au programme, demain ou dans les semaines à venir, 3 Opérateurs et 4 armes, un mode Agent Double entre enquête et traîtrise, le retour de Démolition et l'arrivée de 5 maps en Multijoueur, le scorestreak Lance-Flamme, un atout et de nombreuses choses inédites en Zombies, une région, un objectif et des équipements supplémentaires en Contagion, les atouts Éclaireur de combat et Trempé, des points d'intérêts additionnels, un nouveau Goulag et un mode Conflit dans Warzone, et plus encore. Et il y aura même un évènement de mi-saison autour des « chiffres » : pour teaser du contenu en lien avec Call of Duty: Vanguard ?

CONTENU BLACK OPS COLD WAR : Devenez un Agent double dans notre tout nouveau mode de jeu Multijoueur Le nouveau mode Agent double s'infiltre dans la saison cinq, une expérience multijoueur d'enquête où des agents doubles sont présents à chaque partie pour saboter la mission en cours. Communiquez, enquêtez et trouvez qui sont les traîtres, ou bien rayez toute l'équipe d'enquêteurs de la carte pour l'emporter. Jusqu'à 10 joueurs peuvent être présents dans le salon, et l'un de ces 3 rôles est assigné à chacun d'entre eux : · Agents doubles : ils doivent éliminer tous les autres ou faire exploser des charges sur toute la carte. · L'enquêteur : il peut utiliser des indices pour déterminer qui sont les potentiels Agents doubles et en faire des Criminels recherchés. · Agents : ils doivent travailler ensemble pour identifier et éliminer les Agents doubles avant qu'il ne soit trop tard. Chaque joueur débute la partie avec un pistolet. Les armes et l'équipement sont introduits dans l'étape de préparation, où tous les joueurs peuvent récupérer des armes à différents endroits sur la carte. Chaque rôle vous octroie des talents et du contenu uniques lors d'une manche. Les Agents doubles peuvent avoir accès à des mines à gaz, des avions de contre-espionnage, des arcs à poulies et des hélicoptères d'attaque, aussi, ils ne subissent pas les effets radioactifs des bombes qu'ils ont posées. Les Enquêteurs peuvent avoir accès aux systèmes Trophy, aux stimulants et aux canons à main, aussi, ils peuvent voir les traces de pas des assaillants lorsqu'ils examinent l'endroit où est mort un joueur. Les Enquêteurs peuvent aussi lancer un avis de recherche à l'encontre d'un joueur qu'ils trouvent suspect. Nous vous encourageons à utiliser le chat vocal. Vous pouvez jouer à ce mode de jeu en groupe avec des membres de la communauté ou avec vos meilleurs amis, et ce jusqu'à 9 joueurs. Nous espérons que vous les considérerez toujours comme des alliés à la fin de l'opération. Démolition fait son retour au cours de la saison Plus tard au cours de la Saison 5, le mode de jeu classique Démolition fera son entrée dans Black Ops Cold War. Deux équipes s'affrontent alors que des attaquants tentent de détruire deux sites de bombes actifs, tandis que les défenseurs doivent empêcher les bombes d'exploser. Un chaos total s'ensuit lorsque le temps est prolongé après la destruction du premier site de bombe, et vous feriez mieux d'être prêt. On n'a jamais assez de séries de points ou de coéquipiers pour nous soutenir lorsqu'une ultime bombe est posée à la dernière seconde. 5 nouvelles cartes Multijoueur Préparez-vous à rechercher et à éliminer des agents doubles, ainsi qu'à exécuter des missions dans une variété de modes Multijoueur, dans des lieux variés, nouveaux parfois, mais aussi plus familiers, en particulier pour les vrais vétérans de la série Black Ops. Echelon (6v6, lancement) Dans cette toute nouvelle carte aperçue dans la cinématique d'introduction de la saison cinq, vous devrez rester aux aguets pour préserver cette station d'écoute. Echelon est situé à Teufelsberg (également connu sous le nom de Montagne du diable) à Berlin. Des opérateurs s'y affrontent sous la pluie et les cendres à la suite de la dernière opération de Perseus. En partant de n'importe quel point d'infiltration, vous devrez vous battre pour avoir la main mise sur la salle de contrôle centrale à l'intérieur du dôme principal, un lieu propice au combat où la chaleur monte d'un cran dans les parties à objectifs. Ce complexe de l'OTAN a été partiellement détruit pendant l'attaque, alors faites attention aux trous dans les toits, à moins que vous ne prévoyiez de chuter sur le plateau au-dessous. Slums (6V6, lancement) Descendez dans la rue et battez-vous sur cette carte vintage avec trois voies étroites, qui vient s'ajouter aux trois cartes Multijoueur disponibles au lancement de la saison cinq. Déjà présent dans Call of Duty: Black Ops II, Slums est situé au cœur de Panama City, où se trouve une grande place avec une fontaine centrale. Vous pourrez vous affronter sur de longues distances, d'une voie à l'autre, et utiliser de nombreuses séries de points de bombardements aériens. Les tactiques de combats utilisables sur Slums sont très variées, comme toujours… faites tout de même attention aux lignes de vue sur le parking et la laverie automatique de cette carte classique. Showroom (2v2 et 3v3, lancement) Ni reprise ni échange sur cette petite carte conçue spécialement pour Escarmouche et Confrontation. Showroom est situé dans la zone sécurisée de l'aire de stockage du centre commercial abandonné The Pines dans le New Jersey. Sur cette carte, attendez-vous à des combats rapides entourés d'objets exposés et de kiosques variés, ce qui lui offre une esthétique et une structure unique par rapport aux autres petites cartes de Black Ops Cold War. Les fans de Tournoi d'Escarmouche ne seront pas surpris si Showroom prend de l'ampleur plus tard dans la saison lors d'un futur tournoi. Drive-In (6V6, en saison) Peu après le lancement de la saison cinq, préparez votre pop-corn pour le retour de Drive-In, un classique devenu culte et déjà présent dans le Black Ops original. Tout se déroule dans un cinéma drive-in, dans une ville fantôme abandonnée du Midwest américain. Remastérisée pour la première fois en l'honneur de ses 10 ans dans le cadre du Pack de cartes Black Ops Annihilation, Drive-In propose des combats rapprochés et des points de surveillance incroyables, en particulier autour du grand écran du Galactic Drive-In, où les fusils de précision et autres armes à longue portée sont de véritables stars. Soyez très prudent dans le parking quasi vide, surtout si vos ennemis s'emparent du grand écran ou du bâtiment rouge du côté opposé. Empruntez les ruelles pour éliminer les méchants avec une exécution digne d'un héros de film d'action. Zoo (6V6, en saison) Et pour compléter le trio de cartes classiques de la saison cinq, l'intense mode 6v6 de Zoo déjà présent dans le Black Ops original, qui arrivera plus tard dans la saison. Impossible de vous enfermer dans une cage lorsque vous combattez dans les fosses à ours et les aquariums de Zoo, dont la version originale faisait partie du deuxième pack DLC Intensification de Black Ops. N'oubliez pas de faire un tour avec le monorail pour bénéficier d'une vue sans pareil sur l'action en contrebas, ou dirigez-vous vers la boutique de souvenirs pour offrir quelques douloureux cadeaux à vos ennemis. Nouvelle série de points — Lance-flammes (lancement) Il fait chaud sur la zone de largage lors des combats. Le lance-flammes vient compléter la liste des objets de soutien en Multijoueur et change la donne en tant que série de points à bas coût. Le lance-flammes est un dispositif incendiaire utilisable à distance que vous perdrez lorsque vous mourrez (il fonctionne de la même manière que l'arc à poulies ou le canon à main). Il tire un flux constant de flammes, immolant les ennemis à courte portée. Il contribuera certainement à vos séries de points à haut coût, tant que vous vous maintenez en retrait et à quelques mètres de ses flammes mortelles. Nouveau contenu Zombies – Nouvel atout, amélioration de combat, arme de soutien, et bien plus Nouvel atout, amélioration de combat et arme de soutien (lancement) Attendez-vous à voir arriver encore plus d'objets utiles pour vous aider sur les cartes par manches et dans Contagion en mode Zombies : un nouvel atout, une nouvelle amélioration de combat et une nouvelle arme de soutien. Tout d'abord, Perception de la mort fait son entrée en tant que neuvième atout en mode Zombies sur Black Ops Cold War. L'agent qui en boit aura la capacité de voir les ennemis obscurcis en leur donnant un contour en surbrillance. Évidemment, le véritable intérêt de cet atout réside dans ses 5 améliorations de niveaux de talents. Utilisez les cristaux d'Éther pour obtenir de nouveaux et puissants effets conçus pour aider votre escouade à survivre encore plus longtemps. En ce qui concerne les améliorations de combat, vous pourrez électrocuter les esprits avec encore plus de puissance grâce à Tempête tesla. Après l'avoir activée, la foudre tombera pour paralyser et infliger des dégâts aux ennemis normaux. Après avoir amélioré ses niveaux de talents, l'électricité envoyée pourra paralyser les zombies spéciaux et les zombies élites, et même augmenter la vitesse de déplacement de votre escouade ! Enfin, le lance-flammes arrive en tant qu'arme de soutien supplémentaire pour aider dans les situations d'exfiltration difficiles ou bien à chaque fois qu'un peu de puissance de feu supplémentaire vous est nécessaire. C'est un peu un arc à poulies amélioré, si vous avez des matériaux rares supplémentaires et que vous n'avez pas peur de vous approcher de morts-vivants en flammes. Attendez-vous à encore plus de contenu Zombies au cours de la Saison 5, y compris la nouvelle carte bonus Sortie Ikari dans Dead Ops Arcade 3 et la nouvelle histoire Renseignements à collecter dans Contagion et Carnage. Collectez tous les renseignements que la Saison 5 a à vous offrir pour découvrir les secrets de l'Éther noir par vous-même. Nouveau contenu Contagion – Nouvelle région, objectif, char, fusil à grappin et renseignements Alors que les agents de Requiem survivent tant bien que mal, captifs du groupe Oméga dans Mauer Der Toten, accompagnés de leur pilote bien-aimé Raptor-1, l'opération dans Contagion s'est poursuivie au-delà des montagnes de l'Oural et a permis d'obtenir de nouveaux armements. Nouvelle région dans Contagion – Collatéral (lancement) Après ce qui s'est passé à Berlin, les zones de contagion d'Éther noir ont continué à apparaître bien au-delà de l'Eurasie, le dernier site répertorié se trouve dans le désert algérien. Cette immense nouvelle région (nom de code Collatéral) est devenue une zone incroyablement instable, ce qui en fait un endroit propice pour récolter des cristaux d'Éther et ainsi mener une enquête plus approfondie sur l'Éther noir. Frayez-vous un chemin à travers les hordes de morts-vivants au milieu de structures rocheuses naturelles impressionnantes, non loin du satellite désorbité et des foreuses pétrolières, pour accomplir toutes les tâches de Requiem, y compris le nouvel objectif de transport introduit dans la saison cinq. Nouvel objectif dans Contagion – Transport (lancement) Les joueurs découvriront un tout nouvel objectif de transport. Vous et votre escouade devrez vous assurer qu'une importante machine pilotable appartenant à Requiem traverse la zone de contagion en toute sécurité. Et en parlant de véhicules, le plus impressionnant de tous arrive dans la Saison 5 de Contagion pour vous aider à décimer les morts-vivants… Nouveau véhicule dans Contagion – Char (lancement) Le véhicule d'attaque rapide ne vous suffit plus ? Que diriez-vous d'un char venu tout droit du Pacte de Varsovie ? Ce nouveau véhicule va donner du fil à retordre aux Ordas, aux soldats rouges et aux autres, le tout sans difficulté grâce à son énorme canon. Disponible dans plusieurs régions dès le début de la saison. Un minigun monté en haut du char permettra à votre coéquipier d'abattre des dizaines de fantassins morts-vivants. Il dispose d'une armure résistante aux égratignures et aux morsures de la horde. Le seul point faible du char est sa vitesse. Vous ne pourrez pas vous en servir pour échapper aux tempêtes ou même aux zombies ordinaires, mais l'incroyable quantité de munitions dont dispose ce géant vous aidera à décimer le plus coriace des morts-vivants. Nouvel objet fabriqué dans Contagion – Fusil à grappin (lancement) Les joueurs de Contagion pourront aussi obtenir un nouvel objet fabriqué dans la saison 5 : le fusil à grappin. Se déplacer dans la zone de contagion n'est plus qu'une formalité avec cet outil très pratique, permettant aux opérateurs de passer moins de temps à marcher et plus de temps à tirer sur les zombies. Rendez-vous dans l'établi pour obtenir le fusil à grappin au début de la saison. Nouveau contenu dans Carnage (PlayStation) – Nouvelle carte et Renseignements (lancement) Les joueurs sur PlayStation devront faire leurs valises pour partir en direction de la Montagne du Diable cette saison. Dans Carnage, une Orbe se dresse au-dessus du plateau dans la nouvelle carte Echelon. Vous et votre coéquipier devriez vous préparer à combattre des vagues d'ennemis de plus en plus dangereuses. N'oubliez pas de récupérer autant de renseignements que possible en cours de route. Plus tard dans la saison, un nouveau mode à durée limitée fera son apparition dans Carnage, ainsi qu'un nouveau plan d'arme et d'autres surprises réservées aux joueurs sur PlayStation. CONTENU WARZONE : Dirigé par Raven Software, les 100 armes de base disponibles dans Warzone ont été considérablement rééquilibrées ces derniers mois. Elles ont toutes été conçues dans le but de vous offrir la meilleure expérience Battle Royale possible. La Saison 5 marque l'introduction de deux nouveaux atouts qui vont changer la donne, mais ce ne sera pas tout, d'autres surprises vous attendent dans cette mise à jour. Nouvel atout – Éclaireur de combat et Trempé Tout comme l'équipement mortel ou tactique, les atouts de Warzone sont semblables à la sélection d'atouts de Call of Duty: Modern Warfare, même s'il a fallu parfois s'adapter aux combats à grande échelle actuellement en cours à Verdansk. Pour la première fois, Warzone bénéficiera de deux nouveaux atouts exclusifs, avec chacun leurs avantages. Ils pourraient définitivement changer la façon dont vous choisissez votre équipement. Le premier est Éclaireur de combat : cet atout permet aux opérateurs de bénéficier de renseignements directement sur le terrain. Après avoir infligé des dégâts à un ennemi, vous le verrez brièvement en surbrillance orange vif et il sera indiqué automatiquement. Que ce soit pour confirmer un signalement ou pour repérer un ennemi cloîtré dans un bâtiment, cet atout sera incroyablement utile si l'opérateur qui l'utilise peut communiquer efficacement avec ses coéquipiers. L'autre est Trempé, qui a pour but de modifier fondamentalement les valeurs de votre armure dans Warzone. Lorsqu'un opérateur utilise Trempé, ses plaques d'armure deviennent plus lourdes et sont renforcées. L'opérateur n'a alors besoin que de deux plaques d'armure pour être pleinement protégé, au lieu de trois. En d'autres termes, Trempé permet à chaque plaque d'armure d'absorber 75 points de dégâts au lieu de 50 habituellement, mais un opérateur ne pourra en porter que deux à la fois au lieu de trois. Cette opportunité unique a un prix, vous devrez sacrifier votre emplacement Atout 2, alors choisissez bien vos atouts avant d'enfiler ces plaques d'armure renforcées. Nouveaux points d'intérêt – Stations de diffusion mobiles et [[CLASSIFIÉ]] Pour aider Stitch et Perseus à instaurer un nouvel ordre mondial, ce réseau d'entités clandestines a déployé des stations de diffusion mobiles pour augmenter le signal numérique tout autour de Verdansk. Comme leur nom l'indique, ces stations mobiles peuvent être placées dans une variété d'endroits à Verdansk, différant d'un match à l'autre pour éviter qu'une zone ne prenne le dessus sur une autre. Allez y jeter un œil, mais faites attention à garder votre sang-froid et tâchez d'ignorer ce qu'elles diffusent… L'OTAN est au courant des récents efforts de Perseus et a décidé de [[CLASSIFIÉ]]. Les opérateurs doivent rechercher [[CLASSIFIÉ]] lorsqu'il arrive sur [[CLASSIFIÉ]] à Verdansk, c'est un [[CLASSIFIÉ]] très important. Nouveau Goulag – Rush Dès le début de la saison, le Goulag sera remis à neuf avec la carte classique de Black Ops II, Rush. Grâce à son arène de Speedball, les fans de paintball devraient se sentir chez eux sur Rush. Vous préférez vous entraîner avant d'être envoyé au Goulag ? Rendez-vous dans Black Ops Cold War et jouez à Rush en Multijoueur. Vous maîtriserez parfaitement la carte lorsqu'elle arrivera dans Warzone. Conflit (en saison) Le digne successeur d'Échauffourées dans Warzone ne fait rien à moitié dans cette Saison 5, avec des combats 50v50 dans Verdansk. Dans Conflit, des quatuors s'affrontent dans des zones spécifiques autour de Verdansk, le tout dans un match à mort à réapparitions illimitées où vous devrez atteindre les 200 points. Les équipements de départ sont autorisés, vous pouvez donc améliorer vos armes et terminer des défis camouflage tout en continuant à vous battre contre vos adversaires. Si vous éliminez un ennemi, votre équipe obtiendra un point. Mais gardez l'œil ouvert, des contrats et des évènements publics peuvent faire leur apparition à tout moment lors de la partie, comme dans une partie traditionnelle de Battle Royale. D'ailleurs, de nombreuses améliorations sont en fait tirées des modes standards de Warzone et ont ainsi été ajoutées dans Conflit : le système de marqueurs, les largages de plaques d'armure, l'argent et les stations de ravitaillement, ainsi que les véhicules. De plus, grâce aux descriptions des armes et de leurs dégâts, vous pourrez savoir tout de leur fonctionnement dans les autres modes de Warzone, au lieu de ne connaître que les statistiques de dégâts en Multijoueur pour Modern Warfare. Il vous sera désormais facile de tester votre combinaison d'armes préférée pour Black Ops Cold War et Modern Warfare dans un mode à réapparition. Les portes rouges sont de plus en plus instables… (évènement de mi-saison) Quoi que Perseus diffuse, le fait est que les portes rouges sont de plus en plus instables. Les opérateurs signalent désormais que [[CLASSIFIÉ]] dans leurs briefings post-mission. Méfiez-vous de ces portes qui vous envoient dans des endroits autres que la pièce principale que nous pensions tous être son seul point de destination, et surtout, gardez votre sang-froid. Cela est très certainement lié à ces stations de diffusion mobiles que l'on peut apercevoir tout autour de Verdansk… mais pour le moment, nous ne déclassifierons pas davantage d'informations au cas où des agents doubles tomberaient dessus. CONTENU BLACK OPS COLD WAR ET WARZONE : Les agents doubles sont de plus en plus nombreux dans Black Ops Cold War, tandis que des stations mobiles de diffusion apparaissent partout à Verdansk dans Warzone. Ce n'est là que la partie émergée de l'iceberg, en ce qui concerne ces missions. Heureusement, trois nouveaux opérateurs et quatre nouvelles armes seront là pour vous prêter main-forte. Trois nouveaux opérateurs Kitsune : Pacte de Varsovie (lancement) Cette experte en cybersécurité autodidacte et voleuse de classe mondiale d'origine japonaise est prête à montrer qu'elle est un agent clé de Perseus dans cette Saison 5. Née à Kobe, Kitsune a laissé derrière elle le crime organisé et sa famille pour rejoindre Perseus, calquant ses valeurs sur celles définies par le nouvel ordre mondial qu'ils tentent d'installer. Prudente, minutieuse et efficace. Kitsune saisit chaque opportunité qui se présente à elle pour utiliser les outils de ses ennemis contre eux. Incarnez Kitsune dans Black Ops Cold War et Warzone dès le palier 0 du Passe de combat de la Saison 5 et débloquez une autre apparence d’opérateur ultra rare au palier 100. Nouveauté pour cette Saison 5, une deuxième apparence d'opérateur exclusive pour Kitsune pourra être débloquée en achetant le Pack de Passe de combat au cours des 2 premières semaines de la saison. Attendez-vous à découvrir le Passe de combat dès la semaine prochaine, et jetez un coup d'œil aux images ci-contre pour avoir un aperçu de l'apparence d'opérateur ultra rare inspirée par hannya. Stryker : OTAN (en saison) Pour répondre au signal de détresse de la station d'écoute de l'OTAN qui a été assiégée, Woods est accompagné de Stryker, une véritable armée à lui tout seul. Il est à l'image des meilleures équipes d'intervention des forces spéciales américaines. Un soldat voué corps et âme à son travail, obsédé à l'idée d'être le meilleur. Stryker est le produit d'un programme des années 1980 visant à former l'avenir des forces armées américaines, il possède des connaissances théoriques et technologiques militaires avancées. Stryker est à l'image de ce que seront les soldats de demain. Hudson : OTAN (en saison) Plus tard dans la saison, l'ancien collègue d'Adler et ancien partenaire d'interrogatoire de Weaver à la CIA viendra prêter main-forte à l'OTAN dans les modes Multijoueur et Zombies. Après avoir laissé Adler et Woods s'occuper du sale boulot contre Perseus, l'agent spécial Jason Hudson est sur le point de prendre le combat en main en quittant Washington pour finir le travail à Verdansk, Teufelsberg et même dans des zones inconnues de l'Éther noir. Accédez à Stryker et Hudson au cours de la Saison 5 grâce aux offres de packs de la Boutique, disponibles plus tard dans la saison. Quatre nouvelles armes La Saison 5 fait une entrée fracassante avec deux armes de gros calibre puissantes disponibles dans le Passe de combat. Et ce n'est pas fini ! Une arme secondaire hybride, à la fois pistolet et fusil à pompe, ainsi qu'une arme de corps à corps arriveront au cours de la saison. EM2 : fusil d'assaut (lancement) Fusil d'assaut automatique. Un fusil britannique équilibré avec un bon contrôle de tir. Lunette de zoom faible intégrée pour une meilleure précision. Cadence de tir plus lente, portée fiable. Obtenez gratuitement l’EM2, prêt à l’emploi sur Black Ops Cold War et Warzone au palier 15 du Passe de combat de la Saison 5. TEC-9 : mitraillette (lancement) Mitraillette semi-automatique. Précision améliorée à longue portée, faible recul et cadence de tir réduite. Bons dégâts, portée moyenne. Obtenez gratuitement le TEC-9, prêt à l’emploi sur Black Ops Cold War et Warzone au palier 31 du Passe de combat de la Saison 5. Canne : arme de corps à corps (lancement) Dès le début de la saison, préparez-vous à régler vos différends correctement et avec un minimum de décorum avec la Canne, un outil à utiliser comme une matraque. Aussi classe que mortel. Occupez-vous de vos ennemis comme il se doit, avec cette nouvelle arme de corps à corps qui peut les faire perdre connaissance grâce à un coup bien senti. Marshal : arme secondaire (en saison) Pistolet à canon basculant. Doté d'un double canon pour cartouches de calibre 12. Dégâts considérables à courte portée pouvant éliminer en un tir. Le prédécesseur d'un pistolet tout aussi dévastateur disponible dans Call of Duty: Black Ops III, le Marshal est le pistolet le plus puissant de Black Ops Cold War. Vous pouvez vous en servir pour nettoyer une zone facilement, et ce malgré le peu d'accessoires disponibles pour cette arme. Disponible au cours de la saison. Obtenez la Canne et le Marshal au cours de la Saison 5 de deux façons : terminez un défi en jeu pour recevoir l’arme de base ou procurez-vous un pack avec un plan unique une fois disponible dans la Boutique. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES CONCERNANT BLACK OPS COLD WAR ET WARZONE : Nouveaux niveaux Prestige – 23 niveaux de pure maîtrise Au début de la Saison 5, votre niveau de saison sera réinitialisé à 1 et votre progression reprendra depuis le Prestige le plus haut que vous ayez atteint précédemment. Cette saison offre quatre Prestiges supplémentaires à réaliser à travers les 200 premiers niveaux, ainsi qu’un nouveau plan d’arme : · Niveau 50 : Nouveau Prestige, emblème, clé de Prestige, plan d’arme, et passage de palier du Passe de combat · Niveau 100 : Nouveau Prestige, emblème, clé de Prestige, et passage de palier du Passe de combat · Niveau 150 : Nouveau Prestige, emblème, clé de Prestige, et passage de palier du Passe de combat · Niveau 190 : Tous les défis saisonniers disponibles · Niveau 200 : Nouveau Prestige, emblème, clé de Prestige, passage de palier du Passe de combat et carte de visite Maître Prestige · Niveau 250 à 1000 : Nouvelle clé de Prestige tous les 50 niveaux Cela signifie que vous pouvez gagner 4 nouveaux Prestiges au cours de la Saison 5 (maintenant 23 au total) et vous pouvez toujours atteindre le dernier Prestige disponible si vous ne l’avez pas fait pendant la saison précédente. Atteignez le niveau 200 dans la Saison 5 pour obtenir le titre de Maître Prestige de cette saison. Cela changera la couleur de votre niveau de saison et vous permettra de personnaliser votre Icône de Prestige avec des Icônes de Prestige, ou de personnaliser votre Profil de joueur avec des Cartes de visite des jeux Call of Duty précédents, simplement en dépensant quelques-unes de vos clés de Prestige durement gagnées dans la Boutique Prestige. Les Clés de prestige peuvent aussi servir à acheter des plans d'arme exclusifs, comme le fusil d'assaut légendaire Confrontation ou la mitraillette Cheval sombre, sorties lors de la Saison 4 Rechargée. Une fois le niveau 200 atteint, vous pouvez continuer votre progression jusqu’au niveau 1 000 pendant la Saison 5, vous recevrez, en récompense jalon, une clé de Prestige tous les 50 niveaux. Enfin, n’oubliez pas que votre progression Prestige est synchronisée avec Warzone et Call of Duty: Modern Warfare, ce qui signifie que vous pouvez monter en niveau de saison et augmenter votre niveau de Prestige en gagnant de l’EXP dans n’importe lequel de ces trois jeux ! Plus d'informations sur la taille du fichier de la mise à jour de la Saison 5 pour Black Ops Cold War et Warzone en début de semaine prochaine. Maintenant, exécutez la mission.

Si vous n'avez pas encore votre exemplaire, Call of Duty: Black Ops Cold War est disponible à partir de 64,99 € sur Amazon.fr.