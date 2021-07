Call of Duty: Black Ops Cold War, Mauer der Toten, mode Chargement en 20v20 pour Warzone, 2 armes inédites, tout sur les nouveautés de la Saison 4 Rechargée !

Nous sommes toujours sans nouvelles du prochain épisode de la saga, mais Call of Duty: Black Ops Cold War et Call of Duty: Warzone continuent leur progression en attendant. Ce sera encore le cas ce 15 juillet avec l'arrivée de la Saison 4 Rechargée, une nouvelle vague de contenu marquée par l'ajout de la map Zombies Mauer der Toten, mais aussi d'un tas d'autres nouveautés qu'Activision détaille aujourd'hui.



Au programme, cette carte inédite, le Coup de pied arrière, la grenade LT53 Kazimir ou encore l'Arme miracle CRBR-S pour le Zombies, une map Carnage originale pour les joueurs PlayStation, le retour de Ruée et des modes Capture du drapeau et Moshpit Paintball en Multijoueur, la mitraillette OTs 9 et la massue pour les expériences en ligne, l'Opérateur Weaver, le très intéressant mode à objectifs en 20v20 Chargement pour Warzone, l'évènement Blitz pour plans et bien plus encore. Une partie des nouveautés sera disponible dès ce jeudi et le reste en cours de Saison : cette fois, pas de paraphrase, vous pouvez retrouver toutes les annonces officielles en français ci-dessous.



L’histoire : Les heures sombres de Requiem

« Tout peut être corrompu, et tout le monde. Même tes proches... Je crois que tu ne te rends pas compte de ce qu'elle a fait. »– Colonel Lev Kravchenko

Alors que les actions de Perseus neutralisent des satellites tout autour du monde, une nouvelle guerre voit le jour dans Zombies, l'histoire de l'Éther noir.

Suite à sa libération des griffes du groupe Oméga dans « Firebase Z », Samantha Maxis a aidé Requiem à enquêter sur la plus grosse zone d'épidémie à ce jour, dans les monts Oural. L'équipe d'intervention d'élite de Requiem a déjoué les plans d'Oméga dans « Operatsiya Inversiya », puis a été dépêchée pour l'évacuation des scientifiques dans l'Opération Extraction... jusqu'à ce qu'un adversaire bien connu révèle ses plans et introduise une taupe dans le groupe.

Une fin drastique attendait l'équipe d'intervention quand, aux alentours de minuit, dans une zone jusque là inexplorée au-delà de la frontière des monts Oural, elle n'a trouvé que les cadavres des scientifiques, sous les mots « PERSONNE NE QUITTE OMÉGA » griffonnés en lettres de sang.

Il semble que cette opération n'ait été qu'un piège orchestré par Oméga – pendant l'exfiltration d'urgence, un missile a éliminé l'hélicoptère Raptor-1, et l'instigateur de ce traquenard a traversé les décombres, impassible, pour capturer les agents lui-même.

Qui est-il ? Le Colonel Lev Kravchenko, chef du groupe Oméga. Au coeur de la guerre qui déchire Berlin, il a une dernière mission à confier aux « meilleurs » de Requiem avant d'achever ses rivaux une bonne fois pour toutes.

Bienvenue dans « Mauer Der Toten », le nouveau chapitre de l'histoire de l'Éther noir : un combat épique contre les morts-vivants dans une ville divisée. Disponible dans la Saison 4 Rechargée de Black Ops Cold War.

La saison sera accessible après mise à jour pour Black Ops Cold War le 14 juin à 6h00 et pour Warzone le 17 juin à 6h00. En parallèle de la nouvelle expérience Zombies, découvrez un nouveau mode à objectifs dans Warzone, une carte classique et de nouveaux modes dans le Multijoueur de Black Ops Cold War, et encore plus de contenu Zombies en plus de « Mauer Der Toten ».

Bienvenue dans la Saison 4 Rechargée.

« MAUER DER TOTEN » – LA NOUVELLE EXPÉRIENCE ZOMBIES DE BLACK OPS COLD WAR, DISPONIBLE LE 15 JUILLET

Nouvelle carte Zombies par manches : « Mauer Der Toten »

Après les événements de l’Opération Extraction dans Contagion, « Mauer Der Toten » est la nouvelle carte Zombies par manches de Treyarch. Les agents de Requiem, actuellement sous les ordres du Colonel Kravchenko du groupe Oméga en échange de leur liberté, exploreront Berlin, déchirée par la guerre, après l'invasion de la ville par les zombies.

Les agents parcourront les rues obscures, éclairées uniquement par des projecteurs, des lampadaires et des véhicules laissés à l'abandon, pour atteindre des repères et des structures clés, dont un U-Bahn où les trains embarquent des passagers morts-vivants vers une destination inconnue. Ils ne seront cependant pas seuls, s'ils parviennent à trouver comment activer le nouveau compagnon robot, Klaus, qui les aidera à éliminer les morts-vivants.

En plus de cela, une nouvelle arme avec quatre variations uniques, des tyroliennes rapides, de nouveaux ennemis terrifiants, de nouvelles quêtes et encore plus de secrets et de surprises font leur entrée dans cette nouvelle et immense carte de jeu par manches. Restez connectés aux blogs de Call of Duty et de Treyarch pour plus d'informations sur cette carte ainsi que des astuces pour le mode zombies, jusqu'au lancement de la quête principale le 15 juillet à 19h00.

Le retour de Coup de pied arrière

La légende d'El Burro continue dans Black Ops Cold War.

Au lancement de la Saison 4 Rechargée, le Perk-a-Cola Coup de pied arrière possédera sa propre machine dans « Mauer Der Toten » et pourra également être trouvé dans les machines Der Wunderfizz sur les autres cartes par manches et cartes Contagion.

Apparu dans le premier Black Ops, Coup de pied arrière permet aux agents de Requiem de transporter trois armes au lieu de deux par défaut. C'est un avantage à la fois pour les solitaires ayant besoin d'un autre revolver (ou toute autre arme récupérable sur les cartes Zombies et Contagion), et pour les équipes cherchant plus de polyvalence.

Améliorer cet atout est une manière sûre d'obtenir plus de puissance de feu : il y a d'incroyables bonus pour l'équipement et les munitions dans ses cinq niveaux de talents. Comment utiliser vos cristaux d'Éther durement acquis pour augmenter les nouveaux niveaux de talents de cet atout : apprenez-en plus dans notre article d'analyse de Coup de pied arrière.

Nouvel objet de fabrication et Arme miracle

Tenez-vous prêt à créer un nouvel équipement tactique grâce aux établis dans « Mauer Der Toten », les autres cartes Zombies par manches et les régions de Contagion : la grenade LT53 Kazimir.

Les vétérans qui connaissent le dispositif Gersh, créé il y a longtemps par le Docteur Anton Gersh, savent quels effets meurtriers peut avoir le trou noir provoqué par la LT53 Kazimir. Sitôt placée, cette grenade s'ouvre et aspire tous les morts-vivants, pour les neutraliser lorsqu'ils atteignent l'horizon des événements. Difficile de savoir ce qui arrive aux zombies une fois de l'autre côté, mais un agent téméraire peut essayer de le découvrir en plongeant dans l'attraction de la Kazimir...

La nouvelle Arme miracle CRBR-S est un pistolet à énergie et à répétition qui tire une balle supplémentaire à chacun de vos tirs. Pour le faire évoluer dans une de ses trois variantes additionnelles, vous aurez besoin de Mod Kits spéciaux récupérables sur les zombies, qui s'attachent à la CRBR-S pour en faire une arme totalement différente.

Pour obtenir une CRBR-S, vous pouvez explorer « Mauer Der Toten » pour trouver l'arme cachée via une quête spécifique, prouvez votre valeur dans les épreuves, ou compter sur la chance avec une Boîte mystère. Bonne chance !

Nouveau défi Zombies et Renseignements

Une nouvelle carte, donc de nouveaux défis de progrès Requiem.

En accomplissant les défis de « Mauer Der Toten », vous pouvez gagner des cartes de visite pour votre profil et beaucoup d'EXP bonus. Cela inclut : débloquer le Sacré punch, visiter toutes les zones en une seule partie, récupérer plusieurs éléments de renseignements, et plus encore.

Réussissez les six défis standards pour débloquer une carte de visite animée et encore plus d'EXP bonus. Bien entendu, les chasseurs de défis Dark Ops auront également des choses à découvrir dans cette mise à jour.

Les fans de Zombies pourront également découvrir une collection de renseignements sur l'histoire de l'Éther noir dans « Mauer Der Toten », pour progresser rapidement dans le scénario. Assurez-vous de compléter votre collection de renseignements dans « Die Maschine », « Firebase Z » et Contagion pour être dans le feu de l'action le 15 juillet.

Nouveau contenu Carnage (PlayStation)

Les agents de Requiem sur PlayStation disposent d'une nouvelle carte Carnage pour affronter les morts-vivants et collecter des renseignements dans la Saison 4 Rechargée, ainsi qu'un mode à durée limitée et un plan d'arme pour une mitrailleuse légendaire.

Les agents affrontent des hordes de zombies dans la carte classique Ruée, et peuvent se précipiter au combat plus vite que l'éclair dans le mode « Carnage accéléré ».

Vous pouvez aussi débloquer le plan de mitrailleuse « Brûlure fatale » en survivant à 20 déferlements accélérés. Elle est utilisable dans tous les modes Zombies et Multijoueur de Black Ops Cold War.

Peu importe votre manière de jouer en mode Zombies, la Saison 4 est celle qui contient le plus de nouveau contenu à ce jour.

CONTENU MULTIJOUEUR GRATUIT BLACK OPS COLD WAR

Les vétérans et les nouveaux joueurs de la franchise apprécieront le retour d'une carte classique et de nouveaux modes de jeu intenses.

Nouvelle carte : retour de la Ruée de Black Ops II

C'est la saison du paintball.

Ruée est une carte remastérisée du DLC Vengeance de Call of Duty: Black Ops II, en 6v6 dans le décor d'un terrain de paintball. Cette arène chaotique offre de multiples possibilités de combat rapproché, avec des zones étroites dans lesquelles il faut se faufiler et une multitude de structures extérieures offrant des possibilités d’attaque à plus longue distance.

La Ruée est disponible non seulement dans le Multijoueur principal ou hardcore, mais aussi dans les parties privées pour s'entraîner ou jouer avec des amis. Notre suggestion ? Un Pack Traqueur : Grosse blague III pour tout le monde, équiper tous les opérateurs avec le plan d'arme « Double pinceau », et descendre la santé au minimum pour une véritable expérience de paintball dans Call of Duty... surtout si vous jouez dans un des modes qui fait son grand retour.

Nouveaux modes : Capture du drapeau et Moshpit Paintball

Comme Call of Duty, ce mode de jeu a une longue histoire.

Mode à objectif dont les racines remontent à la toute première expérience Multijoueur Call of Duty, la Capture du drapeau (CDD) est un jeu compétitif où les escouades doivent s’emparer du drapeau ennemi et le rapporter dans leur base, tout en défendant leur propre drapeau de l’équipe adverse.

Le drapeau ennemi ne peut pas être capturé si le drapeau de l’équipe n’est pas en sécurité dans sa base. Les escouades doivent donc avoir à la fois une bonne attaque et une bonne défense pour gagner la partie. Un minuteur de réapparition empêche un camp ou l'autre de se jeter sans réfléchir sur la base ennemie : chaque vie compte dans ce combat tactique ultra-rapide pour la suprématie.

Plus tard dans la saison, l'expérience paintball sera étendue au-delà du mode Ruée dans tout le Multijoueur de Black Ops Cold War, avec le nouveau Moshpit Paintball. Cette nouvelle façon de jouer en MJ ajoute des effets visuels et sonores de paintball dans une sélection de cartes et de modes. Préparez-vous, ça va barbouiller !

Nouvelles Sélections : Ruée 24/24 et Moshpit Enragé

En milieu de saison, Treyarch mettra à disposition une sélection Ruée 24/24 pour que tout le monde puisse profiter de la nouvelle carte non-stop, ainsi qu'une toute nouvelle collection de modes Enragé.

Si vous avez aimé le Point stratégique enragé et ses héros de films d'action des années 80, vous allez adorer le Moshpit Enragé, qui ajoute le Match à mort par équipe enragé et l'Élimination confirmée enragée dans l'équation pour la toute première fois.

Plan d'arme et récompenses porte-bonheur CDL en League Play

En suite directe du déploiement des récompenses de Ligue pendant la Saison 4, Treyarch présente de nouveaux plans d'armes et des porte-bonheurs d'arme à l'effigie de la Call of Duty League à gagner en League Play pour les fans de compétition, ainsi que de nouveaux autocollants, emblèmes et bonus d'EXP à débloquer après un certain nombre de victoires.

Plans d'armes dans la boutique prestige

La Boutique prestige obtient aussi un tas de nouveau contenu à débloquer grâce aux clés prestige (gagnées tous les 50 niveaux de saison), comme des plans d'armes exclusifs à la Saison 4 Rechargée. Visitez la boutique prestige dans la caserne pendant la semaine de lancement et débloquez de nouveaux éléments pour votre arsenal !

CONTENU BLACK OPS COLD WAR ET WARZONE

Que ce soit pour éliminer les morts-vivants de « Mauer Der Toten », explorer les cartes Multijoueur populaires, ou vous rendre dans Warzone pour escorter ou arrêter un convoi, vous aurez besoin de renforts :

Gratuit : Deux nouvelles armes

Les agents en combat rapproché obtiendront deux nouvelles armes pour leur arsenal pendant la Saison 4 Rechargée.

OTs 9 : mitraillette (au lancement)

Mitraillette automatique. Incroyable puissance de feu à courte distance avec une bonne visibilité en visée. Contrôle du recul fiable et chargeur plus petit.

L'OTs 9, anciennement classifiée, est légendaire chez les opérateurs en combat rapproché en raison de sa capacité à causer de lourds dégâts à haute cadence de tir. Elle ressemble à la Bullfrog en termes de dégâts et de cadence de tir (un peu plus puissante et plus rapide de 100 RPM), mais son chargeur est plus petit.

Le chargeur standard de 20 balles est suffisant pour neutraliser quelques opérateurs, surtout avec des tirs dans la tête, mais il vaut peut-être mieux débloquer des accessoires chargeurs 30 ou 40 munitions pour les modes impliquant de plus grandes équipes.

L'OTs 9 entre en concurrence avec les meilleures mitraillettes de Black Ops Cold War et Warzone. Vous pouvez la débloquer avec des défis en jeu ou acheter un plan d'arme dans la boutique avec le pack Coup monté.

Massue : arme de corps à corps (en saison)

Enfin, la Massue, dernière arme offerte cette saison, est la nouvelle arme de corps à corps qui s'ajoute à la douzaine d'options de Warzone, et à la demi-douzaine de lames et d'objets contondants de Black Ops Cold War.

La Massue est une arme qui ne convient pas aux faibles. Elle peut infliger des dégâts critiques à la demande — pas besoin de lancer des dés pour savoir si elle peut écraser vos adversaires d’un seul coup en Multijoueur. En mode Zombies, cette arme est parfaite pour exterminer les corps décomposés des morts-vivants, à l'ancienne.

Vous pouvez obtenir la Massue plus tard dans la saison via les défis en jeu, ou en obtenant un de ses plans d'arme dans le pack Sceptre mystique de la boutique.

Nouvel agent : Weaver, du QG de Requiem (en saison)

Weaver : OTAN

Requiem a besoin de tous ses agents pour arracher Raptor-1 des griffes de Kravchenko, même si ça implique d'appeler au combat Grigori Weaver, chef d'équipe d'intervention.

Weaver s’aventurera au-delà du QG top secret de Requiem et deviendra un opérateur jouable de l'OTAN dans Black Ops Cold War et Warzone, avec le Pack Traqueur : pack d'opérateur Weaver, disponible dans la boutique au lancement de la Saison 4 Rechargée.

Élevé aux États-Unis après avoir fui l'URSS avec sa mère, l'officier Grigori Weaver des services secrets de la CIA se retrouve à cheval entre les deux principaux belligérants de la guerre froide, perdant un œil face à Kravchenko lors d'une mission secrète pour voler des renseignements sur la course à l'espace.

Dans ce pack, vous trouverez son apparence d'opérateur « Œil du Kremlin » inspirée de son apparence de Black Ops, ainsi que trois plans d'armes légendaires et une nouvelle exécution, où il pousse un mort-vivant à réduire un ennemi en pièces !

Bientôt dans la boutique : le Pack Supporter de la CDL, le Pack Pro : Opérations spéciales, et plus encore.

En plus des deux nouvelles armes et de Weaver, la boutique sera entièrement réapprovisionnée pour la Saison 4 Rechargée.

Pack Supporter de la CDL – De nouvelles signatures de joueur pour vous préparer au tournoi

Le championnat de la Call of Duty League approche, et que vous soyez un nouveau venu ou un fan de longue date, le Pack Supporter d'équipe de la Call of Duty League est toujours disponible pour représenter votre équipe ou votre joueur favori avec des cartes de visite, des emblèmes ou des autocollants d'armes.

Pendant la Saison 4 Rechargée, ce pack recevra une mise à jour gratuite, contenant 10 nouveaux autocollants. Ces autocollants spéciaux sont réservés aux joueurs qui ont fait d'incroyables actions pendant la saison, à quelques débutants d'exception, et à un coach qui a fait tomber les barrières pour les parties classées européennes dans les débuts de Call of Duty.

Tout nouvel achat de ce pack inclut ces autocollants gratuits, et ceux qui l'ont déjà acheté recevront les objets dès qu'ils seront disponibles dans Black Ops Cold War et Warzone.

Pack Pro : Opérations spéciales – Le Pack pro reprend du service

Votre attirail est prêt au décollage avec le nouveau Pack Pro : Opérations spéciales, un pack de six objets que vous pouvez acheter pour 19,99 €, ou un prix équivalent dans votre pays.

Tout comme le Pack Pro : Âge d'or III, ce pack de six objets contient une nouvelle apparence légendaire pour Portnova, deux plans d'arme légendaires – un inspiré du FARA 83 et l'autre de l'AK-74u – une carte de visite et un emblème.

En plus de cela, recevez 2 400 points COD qui peuvent être dépensés dans un nouveau pack, un achat de Passe de combat ou un cadeau pour un ami, ce qui en fait un article de grande valeur dans la boutique.

Ce n'est pas tout pour la Saison 4 Rechargée

Vous pensez avoir tout vu de la Saison 4 Rechargée ? Ça ne fait que commencer. Voici trois exemples parmi les dizaines de Packs qui seront disponibles cette saison :

Pack Virtuose Traqueur : Maxis Tempête de feu – Maxis est de retour dans un nouveau pack, cette fois-ci avec une apparence sur le thème du désert : « Baroudeur ». Ce pack contient également le fusil d'assaut « Phénix infernal », avec son animation exceptionnelle d'inspection d'arme et ses munitions traçantes rouge et or, ainsi que le plan de pistolet « Tison», équipé des mêmes munitions. Les deux armes causent des dégâts élémentaires de feu en mode Zombies, ce qui fait d'elles une option incontournable pour les tueurs de morts-vivants.

– Maxis est de retour dans un nouveau pack, cette fois-ci avec une apparence sur le thème du désert : « Baroudeur ». Ce pack contient également le fusil d'assaut « Phénix infernal », avec son animation exceptionnelle d'inspection d'arme et ses munitions traçantes rouge et or, ainsi que le plan de pistolet « Tison», équipé des mêmes munitions. Les deux armes causent des dégâts élémentaires de feu en mode Zombies, ce qui fait d'elles une option incontournable pour les tueurs de morts-vivants. Pack Traqueur : Virtuose du vaisseau-mère – Prêt à continuer la compétition en orbite ? Le pack contient trois nouveaux plans d'armes, dont le fusil de précision « Vaisseau-mère » Virtuose. Tenez-vous prêt à tout exploser avec cette monstrueuse arme à verrou, équipée par défaut de munitions traçantes et d'un pointeur laser cyan.

– Prêt à continuer la compétition en orbite ? Le pack contient trois nouveaux plans d'armes, dont le fusil de précision « Vaisseau-mère » Virtuose. Tenez-vous prêt à tout exploser avec cette monstrueuse arme à verrou, équipée par défaut de munitions traçantes et d'un pointeur laser cyan. Fureur du magma – L'esprit de l'opérateur Knight semble s'échauffer énormément depuis sa mission pour détruire le Mont Iamantaou avec Wraith, et vous n'aurez pas à attendre longtemps pour obtenir son apparence d'opérateur ultra-rare « Magma ». Ce nouveau style sauvage fait partie du pack Fureur du Magma, qui inclut également une nouvelle exécution, trois plans d'armes équipées de munitions traçantes dorées, de démembrement enflammé et de dégâts élémentaires de feu contre les zombies, et bien plus.

CONTENU GRATUIT WARZONE

Tous les agents doivent se rendre à Verdansk pour escorter ou arrêter d'importants convois qui traversent la région, et rapporter d'éventuelles portes rouges découvertes après la mise à jour...

Le tout premier mode de jeu à objectif de Warzone : Chargement

Warzone a subi beaucoup d'innovations depuis son lancement, des événements en jeu comme Verdansk la Maudite aux modes Résurgence, en passant par des combats en 50v50.

Pendant la Saison 4 Rechargée, un nouveau mode à objectifs rejoint l'expérience gratuite : le Chargement.

Inspiré de modes de jeu des Call of Duty précédents comme le Mode Guerre de Call of Duty : WWII, le mode Chargement fait s'affronter deux équipes de 20 joueurs dans une course contre la montre pour des renseignements décisifs : ces véhicules transportent des pièces de satellites qui pourraient faire pencher la balance entre Perseus et l'OTAN.

L'équipe en attaque gagne si elle escorte tous les véhicules jusqu'aux points de contrôle dans le temps imparti. L'équipe en défense peut éliminer les attaquants sur les convois pour les ralentir, mais aussi acheter et fabriquer des obstacles pour retarder les véhicules.

Pendant ce temps, les opérateurs passent sans cesse avec leur équipement personnalisé, à la recherche d'objets dans Verdansk comme de l'argent ou des séries d'éliminations pour aider leur équipe à escorter ou arrêter les convois.

Retrouvez Chargement dans la rotation de sélections à l'affiche dans la Saison 4 Rechargée.

Nouveau type d'événement : Blitz pour plans (en saison)

Avant la Saison 4 Rechargée, on tient à vous prévenir que Warzone peut, et va, devenir un Blitz pour plans.

À la manière des week-ends à EXP doublée, Raven Software prévoit un nouvel événement mondial pour gagner automatiquement un contrat de contrebande après avoir rempli deux contrats standards. Les contrats de contrebande vous permettent d'obtenir des plans d'armes si vous parvenez à les extraire de la zone de parachutage, ainsi que beaucoup d'argent sur la partie en cours.

Le Blitz pour plans vous donnera l'occasion d'obtenir de nombreux plans d'armes des saisons précédentes. Si vous les avez manqués ou n'étiez pas joueur de Warzone pendant leur période de disponibilité, les contrats de contrebande vous permettent, une fois remplis, d'obtenir d'anciennes récompenses saisonnières.

Ouvrez l'œil en jeu et sur les réseaux sociaux officiels de Raven (@RavenSoftware) pour le lancement du nouveau Blitz pour plans.

Le mystère des portes rouges s'épaissit...

Des agents intrépides de tout Verdansk ont traversé les portes rouges, avancé vers l'inconnu...

De nouveaux renseignements laissent penser que ces portes rouges apparaîtront [[CLASSIFIÉ]] et vous amèneront à [[CLASSIFIÉ]].

Les cellules dormantes de Perseus sont toujours très présentes à Verdansk, nous vous conseillons de [[CLASSIFIÉ]].

Nouvelle série d'éliminations : Tourelle automatique

Besoin d'un cinquième membre d'escouade automatique sous la forme d'une tourelle mitrailleuse ? Vous n'avez pas confiance en vos membres d'escouade pour vraiment surveiller vos arrières ? Alors la tourelle automatique, la nouvelle série d'éliminations de Warzone, est prête à être déployée.

Comme dans Black Ops Cold War et Modern Warfare, la tourelle automatique analyse la zone devant elle sur 180° pour trouver et détruire les ennemis. Elle tire ainsi pendant une minute après son déploiement, puis s'autodétruit dans une explosion inoffensive.

Obtenez la tourelle automatique, objet légendaire extrêmement rare, dans les caisses de ravitaillement des portes rouges.

Les cadeaux arrivent dans Warzone

Bien d'autres choses vous attendent dans la Saison 4 Rechargée sur Warzone, qui seront annoncées dans les notes de mise à jour du blog de Raven. Mais pour le moment, une autre mise à jour importante : l'introduction du Passe de combat et du don de packs dans la boutique de Black Ops Cold War. Plus d'informations sur cette fonctionnalité dans l'article dédié au Passe de combat et aux Packs de la boutique, ici.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES CONCERNANT BLACK OPS COLD WAR ET WARZONE

Version d'essai gratuite de Black Ops Cold War la semaine prochaine

Vous avez envie de profiter de la richesse du contenu de Black Ops Cold War mais ne possédez pas encore le jeu ?

Du 22 au 29 juillet, Call of Duty Black Ops: Cold War disposera d'un Accès Gratuit avec diverses expériences Multijoueur et Zombies, des sélections autour de la nouvelle carte Ruée et la totalité de « Mauer Der Toten » ! Les armes et la progression de Black Ops Cold War resteront en l'état pour les joueurs de Warzone pendant la période d'essai, et toute progression qui y est faite sera transférée dans Warzone.

Plus de détails sur les sélections exactes de l'Accès Gratuit seront disponibles la semaine prochaine, ainsi que des instructions de téléchargement et d'accès sur toutes les plateformes.

Répondez à l’appel et exécutez la mission.