Call of Duty: Black Ops Cold War, trailer et date pour la map Zombies Mauer der Toten, un week-end Double XP avant son arrivée

La Saison 4 de Call of Duty: Black Ops Cold War bat son plein, mais elle est loin d'avoir encore livré tous ses secrets. Treyarch avait notamment promis l'arrivée d'une nouvelle map Zombies, Mauer Der Toten, qui a droit à une bande-annonce et de premiers détails aujourd'hui.



Elle arrivera donc le 15 juillet à 5h00 dans le cadre de la Season Four Reloaded, avec des morts-vivants inédits et de nouvelles manières de les tuer. Elle amènera avec elle l'arme magique CRBR-S et ses 4 variantes, ainsi que le LT53 Kazimir pour envoyer des adversaires dans un trou noir ou nous téléporter si nous arrivons à la fabriquer, et l'atout Mule Kick à obtenir via le Perk-a-Cola pour s'équiper de 3 armes. Plusieurs modifications générales de l'expérience sont aussi prévues (vous pouvez retrouver le changelog sur le site officiel) et des surprises seront révélées dans les jours qui viennent...

Sinon, dès aujourd'hui, un Tournoi Escarmouche et les modes Snipers Only Moshpit et Knife Fight 3v3 sont de retour en ligne, tandis qu'un week-end Double XP se tiendra du 9 juillet à 19h00 au 12 juillet à la même heure.

Pour les retardataires, Call of Duty: Black Ops Cold War est disponible à partir de 53,90 € sur Amazon.fr.