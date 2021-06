Call of Duty: Black Ops Cold War, maps, armes, Opérateurs, mode coopératif dans Warzone et niveau Mauer der Toten en Zombies, tout sur la Saison 4 !

Un premier teaser pour la Saison 4 de Call of Duty: Black Ops Cold War et Warzone a été diffusé lors du Kickoff Live! jeudi dernier. Mais les présentations en bonne et due forme avec les nouveautés et en images sont arrivées en ce début de semaine. La Saison 4 arrivera donc le 17 juin, et il faudra d'abord télécharger une mise à jour pesant entre 15,5 et 31 Go pour BOCW à partir de ce 15 juin à 18h00, puis une autre pesant entre 11,4 et 14,6 Go pour le free-to-play à compter du lendemain à la même heure. À noter qu'un nouveau High-Res Texture Pack sera disponible le 22 juin sur consoles afin d'apporter encore plus de détails aux personnes jouant en 1440p ou 4K, et il pèsera entre 7,2 et 7,6 Go.

Pour le contenu en lui-même, déjà, un nouvel évènement limité Ground Fall (Retombée) avec des objectifs et récompenses exclusives sera lancé dès ce jeudi, avec un plan d'arme secondaire épique à débloquer si vous réussissez tous les défis. 3 Opérateurs vont être introduits en les personnes de Jackal au lancement, puis Salah et Weaver en cours de saison. 5 armes rejoindront l'arsenal prochainement : la LMG MG 82, le fusil d'assaut C58 et la SMG spéciale Nail Gun dès le 17, et la SMG OTs 9 ainsi que la masse comme arme de mêlée plus tard, les deux dernières pouvant être achetés dans la boutique avec une variante spéciale ou débloquées via des missions dédiées.

Dans Black Ops Cold War, les cartes Collateral 12v12 et Collateral Strike 6v6, Hijacked 6v6 et Amsterdam 2v2 et 3v3 débarqueront cette semaine, suivies par Rush 6v6 dans un second temps. Toujours le 17, nous accueillerons les modes Sat-Link (Liaison Satellite), nous demandant de connecter et protéger un appareil satellitaire ou de jouer les troubles-fêtes, et One in the Chamber (Une balle chargée), une expérience en solitaire où chacun débute avec une balle et en récupère une nouvelle à chaque élimination. Capture de Drapeau, qui n'était pas encore accessible dans sa forme la plus basique, sera ajouté en cours de Saison 4. Le Scorestreak Hand Cannon donnant accès à un canon semi-automatique, l'Operation Excision pour le mode Outbreak et la map Collateral pour Onslaught vont également faire leur apparition après-demain, tandis que le niveau Mauer der Toten arrivera dans le Zombies dans les semaines à venir, tout comme le mode Ounslaught Accelerated sur PlayStation.

Dans Call of Duty: Warzone, les sites de crash de satellites vont apparaître à Verdansk '84, ainsi que de mystérieuses portes rouges, la Downtown Tower a été modifiée, le Goulag va être changé temporairement pour être basé sur la partie maritime de Hijacked, et un Dirt Bike pourra être débloqué et personnalisé. Le mode Verdansk Resurgence Mini amènera les règles de Rebirth Island Resurgence sur l'autre map dans des parties de 44/45 joueurs dès jeudi, et le mode Payload à 40 joueurs sera le premier mode coopératif à objectifs du Battle Royale, nous demandant d'escorter tous ensemble 2 caravanes de véhicules.

À part ça, la batte de baseball arrive dans Black Ops Cold War le 17, le niveau maximal de Prestige va passer à 19, et il sera possible d'offrir un Battle Pass ou des récompenses directement via le jeu et non plus seulement depuis l'application compagnon. Pour tous les détails, en anglais, ça se passe sur le site officiel. Et pour vous procurer BOCW, vous pouvez vous tourner vers Amazon.fr où il est disponible à partir de 59,99 €.