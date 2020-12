Call of Duty: Black Ops Cold War et Warzone, nouveaux Goulags, modes Dropkick et Resurgence, du neuf pour le Zombies, tout sur la Saison 1 !

La Saison 1 de Call of Duty: Black Ops Cold War signera l'heure de la réunification avec Call of Duty: Warzone, vous commencez à connaître la chanson. Mais si le contenu a en partie fuité et été montré dans une bande-annonce, Treyarch et Raven Software n'avaient pas encore dévoilé tout le contenu additionnel à venir.



C'est désormais chose faite avec la roadmap officielle. Les deux expériences accueilleront donc des armes gratuites avec le fusil d'assaut Groza et la mitraillette MAC-10, tandis que le fusil à pompe Exterminateur de Rue sera ajouté en cours de saison, au même titre que les armes de mêlée Sledgehammer et Wakizashi. Ce sera aussi le cas des Opérateurs Zeyna et Bulldozer, tandis que Stitch sera jouable dès le 16 décembre.

Dans Warzone, nous pourrons donc bien récupérer les armes et équipements de BOCW, et arpenter la map inédite Rebirth Island, à mi-chemin entre la prison et le centre de recherche biologique, ainsi qu'un nouveau Goulag pour Verdansk, qui reprend l'architecture de la première version de Nuketown, et un totalement inédit pour la nouvelle carte. Un mode original Resurgence sera également proposé en Battle Royale, sans Goulag, qui affichera la position des ennemis pendant quelques secondes après une élimination, et où nous pourrons revivre au terme d'un compte à rebours si nos coéquipiers sont encore en vie.

En Multijoueur, les cartes supplémentaires seront officiellement The Pines, Nuketown' 84 Holiday et Raid pour le 6v6, toutes devant être disponibles ce mercredi, puis Sanatorium sera ajoutée en cours de saison pour le mode Équipe d'Assaut. Escarmouche 2v2 fera lui son retour avec les maps U-Bahn, ICBM, KGB et Game Show. Les modes Caméléon 6v6, Prop Hunt 6v6 et Combined Arms: Hardpoint 12v12 seront jouables dès le départ de la Saison 1, et le mode totalement inédit Dropkick 6v6 arrivera plus tard. Le principe sera de garder le contrôle d'une valise unique pour engranger un total de 200 points et activer des codes nucléaires. Le véhicule Tactical Raft sera lancé plus tard, et la Série de Points H.A.R.P. pourra sinon être utilisée dès le lancement.

En Zombies, les festivités ne débuteront pas mercredi, mais dans un second temps avec le mode Enragé et le mode limité Noël Infernal. Et il y aura enfin bien évidemment un Pass de Combat avec jusqu'à 100 niveaux à gravir pour remporter du contenu exclusif, dont une mitraillette et un Opérateur légendaires. Pour plus de détails en anglais, ça se passe sur le site officiel.



Allez, plus que quelques jours avant de mettre la main sur ces nouveautés gratuites.

