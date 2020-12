Call of Duty: Black Ops Cold War et Warzone, trailer de gameplay et nouvelles explications pour la Saison 1

C'est avec un peu de retard que Call of Duty: Black Ops Cold War va accueillir sa Saison 1 ce 16 décembre 2020, celle qui le reliera à Call of Duty: Warzone. Les fuites et une cinématique avaient déjà révélé une parte du contenu, à savoir une map Rebirth Island pour le Battle Royale, des cartes multijoueurs, l'Opérateur Stitch et plus encore.



Notre vrai premier regard sur ce contenu supplémentaire est arrivé lors des Game Awards 2020, où une bande-annonce de gameplay a été diffusée. Du plaisir pour les yeux, certes, mais au final, nous connaissions déjà les grandes lignes de ce qui nous attendait avec cette Saison 1.

Dans le même temps, les développeurs ont pris la parole sur le blog officiel pour parler des changements à venir dans Warzone pour coller à ce nouvel écosystème. Il sera toujours possible d'y accéder via le menu principal de Black Ops Cold War, et il proposera une interface remise au goût du jour. Toutes les armes du Multijoueur de BOCW seront jouables dans le Battle Royale à partir du 16 décembre, avec l'expérience et les éléments de personnalisation, que vous avez déjà accumulé pour elles, et toutes les futures nouvelles seront communes aux deux expériences. Du côté des Opérateurs, les personnages identifiables sont déjà intégrés à Warzone, mais les combattants par défaut Mil-Sim Operators Song (NATO) et Vargas (Warsaw Pact) seront ajoutés mercredi prochain.



Pour ce qui est de la progression, après avoir atteint le Rang Militaire maximal, vous pourrez commencer à gravir les Niveaux de Saison afin de débloquer le nouveau contenu saisonnier. Si vous avez encore des Missions ou Défis de Maîtrise en cours, cette mécanique de Modern Warfare n'étant pas reconduite, vous pourrez tout de même les compléter à l'avenir. Les Barraquements permettront toujours de personnaliser son profil avec des éléments de Modern Warfare et donc désormais ceux de Black Ops Cold War. Enfin, il y aura une limite à l'unification des deux jeux : les véhicules. Les engins motorisés ne seront pas les mêmes dans Warzone et BOCW, alors quand les niveaux de Battle Pass correspondant à des skins de véhicules vous en feront débloquer deux, une pour chaque expérience.



Allez, plus que quelques jours avant de mettre la main sur ces nouveautés gratuites. D'ici là, Call of Duty: Black Ops Cold War est disponible à partir de 56,99 € à la Fnac.

