RUMEUR sur Call of Duty: Black Ops Cold War, nouvelle map Rebirth Island pour Warzone et cartes Multijoueur de la Saison 1 en fuite

Les joueurs de Call of Duty: Black Ops Cold War ont rendez-vous le 10 décembre pour la Saison 1 de l'expérience, celle qui la reliera à Call of Duty: Warzone tout en conservant des possibilités de progression via Modern Warfare. Sont déjà promises des nouveautés pour le mode Zombies, le Multijoueur et les armes, le retour d'Escarmouche 2v2 et une belle surprise pour le Battle Royale.



Il se pourrait que cette dernière ait fuité grâce à des dataminers. BlackOpsLeaks a en effet découvert des données et même un visuel concernant Rebirth Island, une toute nouvelle map de Warzone qui pourrait être une version revisitée d'Alcatraz du mode Blackout de Call of Duty: Black Ops 4. Elle comprendrait des lieux comme Nova 6 Factory, Decon Zone, Quarantine Block, Living Quarters, Chemical Engineering Bioweapon Labs, Shore et autres.

D'autres joueurs ont pu découvrir des images d'un nouvel Opérateur russe, de plusieurs bundles d'armes, et des cartes Dune Mall, Apocalypse et Echelon pour le Multijoueur. Raid pourrait aussi faire son retour selon certains, tandis qu'une version enneigée de Nuketown '84 est également évoquée.

a starter pack featuring our lovely adler, a few calling cards, 500 Cod points and other goodies pic.twitter.com/cByaypD0bb — The CheeseBurger Boys (@Cheezburgerboys) December 2, 2020

other microtransactions pic.twitter.com/0fxGGWjl0n — The CheeseBurger Boys (@Cheezburgerboys) December 2, 2020

some season 1 calling cards pic.twitter.com/557git8kJR — The CheeseBurger Boys (@Cheezburgerboys) December 3, 2020

????MALL MAP????



Nice to see some snow lol



Follow @BlackOpsLeaks for more❗ pic.twitter.com/rkJPojDQ0V — Adi Source | Black Ops Cold War Leaks (@BlackOpsLeaks) December 2, 2020

Tout cela devrait être rapidement confirmé par Activision avec un détail complet de ces alléchantes nouveautés. D'ici là, Call of Duty: Black Ops Cold War est disponible à partir de 56,99 € à la Fnac.