RUMEUR sur Call of Duty: Black Ops Cold War, le titre du jeu de 2020 déjà connu

Officiellement, nous ne savons absolument rien du nouveau Call of Duty de 2020. Mais selon les rumeurs, il serait entre les mains de Treyarch, nous parlerait de la Guerre Froide et s'inscrirait dans la saga Black Ops.

Jason Schreier imaginait le projet être nommé Call of Duty: Vietnam, tandis que les titres Call of Duty: Black Ops V ou Call of Duty: Black Ops tout court avaient été évoqués. La révélation approche à grands pas, et une nouvelle possibilité vient de fleurir sur la Toile. C'est l'informateur Okami, habitué des leaks autour de la saga, qui a mis le feu aux poudres en postant un montage sur lequel figure le nom Call of Duty: Black Ops Cold War (ou peut-être Call of Duty: Black Ops - Cold War, pour les férus de ponctuation exacte).

Voilà qui collerait après tout avec tout ce qui a déjà potentiellement fuité autour du projet. Eurogamer, qui est souvent dans les bons coups, affirme que ses sources lui ont également rapporté que le bon titre serait Call of Duty: Black Ops Cold War, crédibilisant grandement l'information. Maintenant, reste à attendre la confirmation d'Activision, qui pourrait très vite arriver. Du potentiel teasing avec des appels téléphoniques venus de Russie dans Warzone et une vidéo célébrant la saga Black Ops a d'ailleurs peut-être déjà commencé.