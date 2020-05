Call of Duty: Black Ops, une vidéo pour les 10 ans, bientôt l'annonce de Black Ops 5 ?

Même si elle a déjà connu quatre épisodes, la franchise Call of Duty: Black Ops n'a débuté qu'en novembre 2010. L'histoire originale d'Alex Mason et de son unité secrète avait alors passionné des millions de joueurs, et lancé une série dérivée presque aussi culte que la saga principale.

Nous sommes encore à quelques mois du dixième anniversaire de Call of Duty: Black Ops, mais Treyarch a déjà tenu à la célébrer avec une vidéo revenant sur les moments et personnages majeurs du récit. Et forcément, les fameux nombres demandés à Mason sous la torture sont présents.

D'ailleurs, beaucoup de séries de chiffres sont affichées tout au long de la séquence : faut-il y voir un code à décrypter ? Les fans sont en effet au taquet, alors que les rumeurs d'un reboot ou d'un Call of Duty: Vietnam se situant dans l'univers des Black Ops sont de plus en plus pressantes. Nous ne connaissons toujours pas l'identité du prochain COD, qui devrait être signé Treyarch d'ailleurs, mais tout porte à croire que le secret sera levé dans les semaines voire les jours qui viennent : cette vidéo pourrait être la première pierre des marches menant à la révélation.



