Activision confirme la sortie prochaine de deux jeux basés sur des franchises connues

Activision nous avait promis un nouveau Call of Duty, des remasters et des remakes pour 2020 lors de son dernier bilan financier. Rien n'a été annoncé depuis, mais les dirigeants ont refait le point sur la santé financière de l'entreprise avec leurs investisseurs, et précisent un peu leurs propos.

Ainsi, le prochain Call of Duty est toujours prévu pour cette année malgré le COVID-19, mais nous n'en doutions pas. Surtout, deux jeux basés sur des franchises connues sont prévus d'ici décembre.

Call of Duty: Modern Warfare 59,99 € sur Amazon* * Prix initial de vente : 59,99€. Alors que presque tous les employés sont passés au travail à domicile, nous continuons de viser à fournir une liste de contenu solide tout au long de l'année, y compris la prochaine itération premium de Call of Duty, deux titres basés sur le catalogue de licences d'Activision, World of Warcraft: Shadowlands, des tests régionaux pour les nouveaux titres mobiles et les mises à jour régulières de nos titres clés.

Le texte évoquant les jeux mobiles dans un second temps, nous pouvons imaginer que ces projets ne sont pas à destination des smartphones et tablettes, et donc que Crash Bandicoot Mobile n'est pas concerné par cette première catégorie. Alors quels sont ces « deux titres basés sur le catalogue de licences d'Activision », sachant qu'ils ont de bonnes chances d'être des remakes ou des remasters au vu des propos passés de l'éditeur ? Les rumeurs autour d'un nouveau Tony Hawk's Pro Skater sont insistantes, tout comme celles d'une remastérisation de Crash Bandicoot : La Vengeance de Cortex, et il faut avouer que les deux expériences colleraient bien au programme. Il faudra tout de même attendre la confirmation d'Activision pour savoir vraiment à quelle sauce nous allons être mangés en 2020.