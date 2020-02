Activision-Blizzard : un nouveau Call of Duty, du neuf pour WoW Classic, des remasters et des remakes pour 2020

Le directeur financier d'Activision-Blizzard Coddy Johnson a tenu une réunion hier avec ses investisseurs, lors de laquelle il s'est penché sans trop de détours sur le planning de sa société pour 2020.

Première annonce qui ne surprendra personne : le Call of Duty de 2020 paraîtra au dernier trimestre, entre octobre et décembre, et est actuellement en phase de test par les développeurs.

La franchise n'a jamais été aussi bien positionnée en termes de croissance et il y a plus à venir, avec des expériences entièrement inédites dans l'univers de Modern Warfare et puis bien sûr, au quatrième trimestre de cette année, une nouvelle itération premium de Call of Duty qui génère déjà de l'engouement chez nos testeurs.

La question est cependant de savoir qui se charge du développement de cet épisode : la rotation sur trois ans voudrait que Sledgehammer Games soit le leader, mais des rumeurs font état d'un Call of Duty: Black Ops 5 par Treyarch. Mais Activision ne se contentera pas de COD pour faire tourner la boutique en 2020, car plusieurs jeux « remastérisés » ou « réimaginés » sont en développement, et certains d'entre eux seront dévoilés cette année. Aurons-nous enfin droit au remake/reboot de Crash Bandicoot que tout le monde attend ? Et quelle franchise culte verra un ou plusieurs de ses volets remastérisés ? Affaire à suivre !

Chez Blizzard, Diablo Immortal prévoit d'entrer en phase alpha pour des tests approfondis à partir de la mi-2020, et il est prévu que World of Warcraft Classic reçoive du nouveau contenu, et soit considéré par la suite comme un titre normal du catalogue. Enfin, la branche King, le roi du mobile appartenant pour rappel à l'éditeur, va investir dans de nouveaux projets prévus également pour 2020.