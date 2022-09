Activision-Blizzard : les serveurs d'Overwatch, Call of Duty et World of Warcraft touchés par une attaque DDOS

La matinée aura été compliquée pour Activision-Blizzard, qui vient de faire face à une grosse attaque DDOS sur les serveurs de ses jeux PC pendant plusieurs heures. Vers 9h45, le studio a annoncé des soucis de connexion sur ses jeux Hearthstone, Diablo: Immortal ou encore Overwatch. Mais dès hier soir, nous avions déjà du mal à nous connecter à ce dernier...

Bref, tout ce qui passe par l'application Blizzard Battle.net était touché par cette attaque DDOS, qui a mis plus de trois heures à être résolue. Désormais, les serveurs refonctionnent normalement, de quoi rassurer les joueurs qui ont été privés de leurs parties sur Call of Duty: Warzone ou World of Warcraft ce matin. Une petite vengeance de Jim Ryan ?

Pour rappel, Activision dévoilera demain le mode Multijoueur de Call of Duty: Modern Warfare II ainsi que Call of Duty: Warzone 2.0, tandis que Blizzard lancera Overwatch 2 au début du mois prochain. Autant dire que les serveurs vont être mis à rude épreuve dans les prochaines semaines, croisons les doigts pour qu'aucune nouvelle attaque DDOS ne viennent gâcher la fête. Vous pouvez précommander Call of Duty: MWII à 64,90 € sur Amazon.