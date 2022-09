Call of Duty : Xbox a proposé un contrat pour sortir les jeux sur PlayStation pendant 3 ans supplémentaires, jugé « inadéquat » par PlayStation

Le feuilleton du rachat d'Activision-Blizzard par Microsoft n'est pas encore terminé, surtout alors que les entités de régulation de la concurrence étudient actuellement l'opération avant de définitivement la valider. Pour rassurer les joueurs et les autorités compétentes, Phil Spencer a ainsi communiqué la semaine dernière pour préciser que le rachat irait dans le sens du public, en rendant certaines licences plus accessibles notamment via mobiles. Il avait ajouté chez The Verge qu'il avait aussi signé un partenariat avec PlayStation pour sortir les Call of Duty sur ses consoles « pendant au moins plusieurs années supplémentaires au-delà du contrat actuel ».

« En janvier, nous avons fourni un accord signé à Sony pour garantir la sortie Call of Duty sur PlayStation, avec la parité des fonctionnalités et du contenu, pendant au moins plusieurs années supplémentaires au-delà du contrat Sony actuel, une offre qui va bien au-delà des accords typiques de l'industrie du jeu », déclare Le PDG de Microsoft Gaming, Phil Spencer, dans une déclaration à The Verge .

Le « contrat actuel » serait celui concernant les 3 prochains jeux, à savoir Modern Warfare II, Warzone 2.0 et l'épisode principal suivant, qui ne sortirait peut-être pas avant 2024. Et l'extension du contrat évoquée par Phil Spencer, ce serait à priori un partenariat supplémentaire de 3 ans pour amener les futurs Call of Duty chez PlayStation, jusqu'en 2026 ou 2027 donc. C'est Jim Ryan, actuel président de Sony Interactive Entertainment, qui l'a déclaré chez GamesIndustry, afin de laver son linge sale en public suite aux déclarations de Phil Spencer. Il estime lui que ce contrat de 3 ans est « inadéquat à de nombreux niveaux et ne tenait pas compte de l'impact sur [ses] joueurs », et n'aurait pas apprécié que Microsoft se donne le beau rôle dans cette histoire.

Je n'avais pas l'intention de commenter ce que j'ai compris comme une discussion d'affaires privée, mais je ressens le besoin de remettre les pendules à l'heure parce que Phil Spencer a présenté cela au forum public. Microsoft n'a proposé que Call of Duty reste sur PlayStation que trois ans après la fin de l'accord actuel entre Activision et Sony. Après près de 20 ans de Call of Duty sur PlayStation, leur proposition était inadéquate à de nombreux niveaux et ne tenait pas compte de l'impact sur nos joueurs. Nous voulons garantir aux joueurs PlayStation qu'ils continuent à bénéficier de l'expérience Call of Duty de la plus haute qualité et la proposition de Microsoft va à l'encontre de ce principe.

Voilà qui devrait tendre les relations entre les deux géants de l'industrie du jeu vidéo et aussi peut-être faire changer les choses. Les autorités de régulation de la concurrence vont-elles tenir en compte le fait que PlayStation se sent lesé dans cette histoire, et remettre en cause le rachat d'Activision-Blizzard ? S'agit-il d'une manœuvre pour forcer Microsoft à sortir les Call of Duty pendant encore plus longtemps chez son adversaire ? Ou allons-nous face à une rupture anticipée entre Call of Duty et PlayStation ? Toujours est-il que, pour le moment, si la fameuse extension du contrat a bien été signée (rien ne dit le contraire), nous aurions des COD sur PS5 et potentiellement sa successeure pendant encore 4 ou 5 ans.

D'ailleurs, le prochain épisode Call of Duty: Modern Warfare II peut-être précommandé à partir de 64,99 € à la Fnac.